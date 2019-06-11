“Orange” تفتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم السابع من “BIG”

عمان – الغد – أعلنت Orange الأردن عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المشاركة في الموسم السابع من برنامج “BIG” الموجه لتسريع نمو أعمال الشركات الناشئة، وذلك حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي.

وقالت الشركة في بيان صحفي صادر عنها انها بدأت بالاستعدادات المطلوبة لإطلاق الموسم السابع من البرنامج، حيث سيتم اختيار ستة من المشاريع الريادية المتقدمة للالتحاق في البرنامج في موسمه المقبل، وذلك من قبل لجنة تحكيم متخصصة بعد عرض المشاريع أمامها.

وأشارت Orange الأردن إلى أن التسجيل للمشاركة بالموسم الجديد يتزامن مع اقتراب موعد اختتام الموسم السادس من “BIG”، حيث ستحتفل الشركة بخريجيها وتستقبل المنضمين الجدد، مؤكدة ان النجاح الملموس الذي حققه “BIG” في مواسمه المتتالية اسهم في استمرار شركات أردنية بعقول موهوبة ومبدعة وخروج مشاريعها إلى دائرة الضوء، واندماجهم في سوق العمل محليا وخارجيا. وأكدت ان هذا البرنامج يتماشى مع رؤية Orange الأردن كونها شركة وطنية تسهم بفعالية بعملية التنمية المجتمعية في المملكة، وتقدم الدعم اللازم للشباب ادراكا منها بدورهم في بناء مجتمعاتهم المحلية والنهوض بها نحو مستقبل أفضل.

ومنذ العام 2015 الذي انطلق فيه برنامج “BIG”، تم تقديم الدعم التقني والفني لـ 31 شركة ناشئة، من خلال توفيرها لمساحات عمل متخصصة في منصتها بالإضافة للبرامج التدريبية ، فضلا عن الترويج الإعلامي وضم هذه الشركات لشبكة Orange العالمية، وتسهيل وصولها لبرامج تسريع النمو والإرشاد الرائدة على مستوى العالم، كما يهدف البرنامج لدفع نمو أعمال تلك الشركات وضمان توسّعها في أسواق جديدة، وذلك بدعم من شركائها المحليين في البرنامج، وتقديم المساندة للحصول على فرص تمويلية مباشرة عبر خدمات صندوق مجموعة Orange العالمية الاستثماري للمشاريع الرقمية”Orange Digital Ventures”.