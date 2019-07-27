“Orange” تقدم مجموعة من الهدايا لأوائل الثانوية

عمان- الغد- انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تولي اهتماما بالتعليم والشباب، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، قدمت “Orange” الأردن لأوائل الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي 2018-2019، مجموعة من الهدايا القيّمة وهي عبارة عن أجهزة لاب توب، خطوط “نِت وين ما كان”، أجهزة MiFi وخطوط “YO 10” المخصصة للشباب شاملة اشتراكا 12 شهراً مجاناً.

جاء ذلك خلال حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي وأعلن فيه وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني نتائج امتحانات الثانوية العامة وأسماء 50 طالبة وطالبا وهم الأوائل على مستوى المملكة من جميع التخصصات، وحضر نيابة عن “Orange” الأردن المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن في الشركة نائلة الداود.

ومن جانبها، هنأت الداود أوائل التوجيهي بالنتائج الباهرة التي حققوها، مقدرة جهودهم المبذولة لتحقيق هذا التفوق اللافت، مؤكدة أن المتفوقين هم ثروة وطنية من الضروري إحاطتها بمقومات الرعاية والاهتمام، ذلك أنها تشكل ركيزة أساسية للمستقبل.

ولفتت الى أن هذه المبادرة من “Orange” الأردن، إنما جاءت انطلاقا من دورها كمساهم رئيسي في دعم القطاع التعليمي بشقيه الأكاديمي والجامعي، وذلك من خلال تزويده ومنتسبيه بأحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل الخدمات التي تبقيهم على تواصل دائم مع التطورات كافة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم.

وأكدت حرص “Orange” الأردن على دعم الشباب وتمكينهم في المجالات كافة سواء التعليمية أو التدريبية كونهم نواة التحول الرقمي في المملكة؛ حيث تُرجم هذا الاهتمام من قبل الشركة بإطلاق منصة “YO” التي صممت خصيصا لهم، والتي وضعت احتياجاتهم على رأس أولوياتها وما يهمهم نُصب عينيها في كل تفاصيل عملياتها المتعلقة بهم، خاصة وأن “Orange” الأردن تعد شريكا رقميا للمملكة ومساهما فاعلا في عملية التنمية الشاملة من خلال تضيق الفجوة الرقمية بين مناطق المملكة كافة.