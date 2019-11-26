“Orange” تقدم 33 منحة دراسية لـ”سمية للتكنولوجيا”

عمان -الغد – قدّمت Orange الأردن لغاية الآن ما مجموعه 33 منحة دراسية للطلبة المتفوقين على مستوى البكالوريوس والماجستير في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للعام الحالي، حيث شهد العام 2019 زيادة في عدد المنح المقدّمة من الشركة لطلبة الجامعة، وذلك في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الطرفين، والتي تقدّم بموجبها الشركة منحاً دراسية للطلبة المتميزين في كليات محددة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني، إنّ هذه المنح تأتي في إطار استراتيجية الشركة لدعم القطاع التعليمي ككل والتعليم العالي بشكل خاص، كما أنها تدعم الشباب المتفوق وتسهل حصوله على فرص تعليمية رفيعة المستوى تمكنه من الحصول على فرص عمل بعد التخرج، لافتاً إلى أن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تتميز بالعديد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى المنطقة بفضل الأساليب المتطورة والحديثة التي تتبعها.

وأضاف أن هذه المنح تعد أحد مجالات التعاون التي تجمع Orange وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على مدار عدة سنوات، مشيرا إلى أنّ الهدف المشترك يكمن في دعم وتعزيز مسيرة الطلاب المتفوّقين نحو المزيد من التقدم.

وبيّن ماريني أنّ اختيار الطلبة يتم وفقاً لشروط محددة من قبل لجنة تحكيم متخصصة من كلا الطرفين، لتوفر بذلك المنح الدراسية بدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات نوعية تعزز فرص الطلاب في الالتحاق بالعمل في مختلف الشركات وخصوصا شركة Orange الأردن.

ومن جهته، أشار رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أنه تم تخصيص المنح لعدة تخصصات يحتاجها سوق العمل، إذ تشمل التخصصات المميزة على مستوى البكالوريوس الهندسة الإلكترونية، هندسة الحاسوب، هندسة الاتصالات، هندسة أمن الشبكات والمعلومات والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وعلى مستوى الماجستير تخصص علم البيانات، أمن المعلومات والجرائم الرقمية وريادة الأعمال.