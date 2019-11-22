“Orange” تقدّم منحا دراسية لأبناء موظفيها

عمان -الغد – أعلنت Orange الأردن مؤخراً خلال احتفال أقيم في مقرّها الرئيسي عن تقديمها 30 منحة دراسية لأبناء موظفيها من المتفوقين في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والموظفين وأبنائهم، الأمر الذي يعدّ استمرارية لهذه البادرة السنوية التي تقوم بها الشركة وفق الاتفاقية الموقعة سابقاً مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة والمهن الحرة.

وخلال حضورها المناسبة، قالت المدير التنفيذي للموارد البشرية في Orange الأردن، غادة جمال فارس: “يسرنا للغاية مشاركة الموظفين وأبنائهم هذه الفرحة، ونعتزّ بهذه المنح الدراسية التي تندرج تحت المبادرات والأنشطة الرامية لإشراك الموظفين وتحفيزهم وتقديرهم، باعتبارهم محرّك الشركة وأحد أبرز عوامل نجاحها”.

وأضافت فارس أنّ “اختيار المنح الدراسية الجامعية لأبناء العاملين يخضع لعدة معايير في مقدّمتها معدل الطالب، راتب الموظف، عدد سنوات الخدمة وعدد أبناء الموظف المُعالين، لتشجيع روح التفوّق والتميّز والمثابرة وحب العلم بين الطلّاب ولدعم العملية التعليمية التي ستمكّنهم من إحداث التغييرات الإيجابية والفاعلة في المجتمع، إذ أنّ التعليم يقع في صميم اهتمامات الشركة كأحد العوامل الرئيسية في رفع الوعي والتطوّر المهني والعلمي وبالتالي النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة”.

كما حضر الفعالية، التي تخللها توزيع الجوائز على الطلبة، نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية لــ Orange الأردن رسلان ديرانية الذي أثنى على تفوّق الطلاب، مشيراً إلى أنّ تمهيد الطريق أمامهم نحو المزيد من الإنجازات العلمية أمرٌ في غاية الأهمية، حيث تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالموظفين وعائلاتهم لنشر ثقافة العمل الجاد والدؤوب وتخطّي التوقّعات والإسهام في تطوير المجتمع.

وتكثف Orange الأردن جهودها في الاستثمار بالتجارب والمبادرات التي تعزز مساهمة الموظفين في بناء نموذج وظيفي رقمي متطور، كما تواصل سعيها لضمان وصلهم بكلّ ما يهمهم وإشراكهم بالأنشطة التفاعلية التي تعود عليهم وعلى عائلاتهم بالنفع، وبفضل ذلك تعدّ الشركة من أكثر أماكن العمل جذباً للموظفين، وذلك ضمن توجّه مجموعة Orange العالمية لتطوير المسار الوظيفي وتعزيز كافة الجوانب المتعلّقة به.