“Orange” تلبي احتياجات مشتركيها بعرض تجوال مميز في السعودية

عمان- حدّثت “Orange” الأردن، مؤخراً، عرضها الخاص بالتجوال في المملكة العربية السعودية، لجميع مشتركي خطوطها الخلوية المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً وخطوط التحكم بالمصاريف، وذلك تلبية لاحتياجاتهم التي تتطور وتتغير باستمرار، في خطوة تُعظّم من استفادتهم من الخدمات المميزة التي توفرها الشركة من خلال عروضها المتنوعة، التي تتلاءم مع الفئات المجتمعية باختلافها؛ حيث تعتمد الشركة على مبدأ الاستماع والاستجابة في تصميم وتحديث عروضها كافة.

وبحسب “Orange” الأردن، فإن المشتركين في هذا العرض سيستفيدون من خدمات إنترنت لا محدود، و50 دقيقة اتصال (استقبال وإرسال) أسبوعياً نظير اشتراك قيمته 9 دنانير، فيما سيحصل مشتركو الحزم اليومية على 10 دقائق اتصال (استقبال وإرسال) مقابل 3 دنانير، علماً بأن حزم الاتصالات تشمل المكالمات الصادرة إلى السعودية والأردن، والمكالمات الواردة من جميع الشبكات، وذلك خلال التجوال على شبكتي “STC” و”Mobily” في السعودية.

وأكدت الشركة أنها أخذت في حسبانها عند تحديث العرض تلبية احتياجات هذه الفئة من المستخدمين، لافتة إلى أنه سيكون بإمكان المشتركين اختيار الحزمة الأنسب لهم خلال زيارتهم إلى السعودية من خلال الاتصال على *966#.

يشار إلى أن “Orange” الأردن تنتهج استمرارية توفير أفضل الحلول للمسافرين، انطلاقاً من شعارها “تقريب الناس إلى كل ما يهمهم”، وهو ما ينسجم مع أهدافها التي تضع احتياجات مشتركيها على رأس أولويات عملها، لتضمن بذلك المحافظة على قوة تواصلهم أينما كانوا سواء في الأردن أو في أي مكان في العالم.