“Orange” تنظم اليوم الطبي المجاني في الطفيلة

عمان- نظمت “Orange” الأردن يوماً طبياً لأهالي محافظة الطفيلة في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي استمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، بمشاركة الهلال الأحمر الأردني وبرنامج سرطان الثدي الأردني، وعدد من مستودعات الأدوية والشركات المحلية؛ حيث قدم موظفو “Orange” الأردن وعدد من المتطوعين الدعم لإنجاح هذا اليوم وإيصال المستلزمات والخدمات الطبية لمستحقيها في المحافظة. وقام 13 طبيباً من مختلف التخصصات الطبية بعمل الفحوصات اللازمة وتقديم المشورة والنصائح للمراجعين على مدار اليوم، كما تم تخصيص زاوية للصيدلية لصرف الأدوية والعلاجات اللازمة، والقيام بفحوصات مخبرية مع خصم للجراحات في حال لزومها، وفحوص سرطان الثدي للنساء المتزوجات من قِبل البرنامج الأردني لسرطان الثدي، وجلسات توعوية عقدها الهلال الأحمر الأردني. وتخلل اليوم فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال والكبار وتوزيع العديد من الهدايا مثل مستلزمات المدارس وقسائم شرائية وبوليصات تأمين وغيرها.

وأشارت “Orange” الأردن إلى أن “اليوم الطبي يعكس التزام الشركة بدعم المجتمع المحلي والمساهمة في تطويره، ويمثل تنوع المبادرات الاجتماعية التي نسعى من خلالها لتحقيق الاستفادة القصوى في مجالات عدة تهم مختلف شرائح المجتمع”، مؤكدة حرص الشركة دوماً على إشراك موظفيها في هذا اليوم الطبي وغيرها من المبادرات، “كونهم جزءاً من منظومة Orange المجتمعية التي تسعى لبث روح المبادرة والتعاون لما فيه نفعهم وعائلاتهم ومجتمعهم، وإيماناً بقدرتنا على تحقيق المزيد من التغييرات الإيجابية بالتكاتف والتواصل البناء”.

وتقوم “Orange” الأردن بتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المتنوعة في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات كافة ودعم مختلف شرائح المجتمع في سبيل المزيد من التقدم في المملكة.