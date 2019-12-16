“Orange” تنظم جلسة للتعريف بـ”مجلس المحيط الأزرق”



عمان- نظمت “Orange” الأردن، مؤخراً، فعالية للشركات المنضمة لمنصتها الموجهة لتسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية الناشئة (BIG)، وذلك للتعريف بمبادرة “مجلس المحيط الأزرق- Blue Ocean Council” التي أطلقتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات- إنتاج في العام 2014، بهدف تكوين شبكة من المرشدين والموجهين من أعضاء الجمعية لتقديم التوجيه والنصائح الإرشادية للشركات الناشئة والريادية المختصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ حيث إن “Orange” أول من شاركت المجلس لتمكين الرياديين وتشبيكهم مع أهم الخبرات الأردنية في مجال الشركات الناشئة وأصحاب مؤسسات التكنولوجيا المتقدمة لدعمهم بالخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود “Orange” الأردن و”إنتاج” المشتركة والمتواصلة لدعم الشركات الناشئة الأردنية في إطار مذكرة اتفاق كان كل من الطرفين قد وقع عليها لمنح الرياديين المنضمين لبرنامج BIG العديد من الخدمات الإرشادية والتوجيهية من مبادرة “مجلس المحيط الأزرق”، لا سيما وأنها تمكنت من إرشاد حوالي 500 ريادي منذ العام 2014 وحتى منتصف العام الحالي في مجالات عدة في مقدمتها التكنولوجيا والتسويق وإعداد الاستراتيجيات ومهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى “Orange” الأردن لتعزيز مفهوم التعاون وتبادل الخبرات المتنوعة التي تمكن أصحاب الشركات الناشئة من توسيع آفاق مشاريعهم والاستفادة منها، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة التي قد تلعب دوراً حاسماً في نجاحهم، من خلال إتاحة الخدمات الإرشادية والتوجيهية المركزة والمخصصة من أصحاب الخبرة والاطلاع في جمعية “إنتاج”، هذا فضلاً عن حرص الشركة على إقامة العديد من الفعاليات الهادفة والبناءة مثل الجلسات المجانية وفرص التشبيك، لدعم الرياديين الأردنيين وتحسين بيئة الريادة في المملكة لتشجيع الشباب على إطلاق شركاتهم الناشئة والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء ببقية القطاعات وتعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي ليس في الإقليم فحسب، بل في العالم.