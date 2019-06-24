“Orange” تواصل تدريب طلبة هندسة “اليرموك” في مختبر (OYIL)

عمان- الغد- تواصل “Orange” الأردن تنظيم دورات تدريبية لطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، في مختبر Orange اليرموك الإبداعي (OYIL)، الذي يعد من أهم مختبرات التدريب على مستوى المملكة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة والجامعة.

وبحسب “Orange” الأردن، فإن هذه الدورات تعنى بتدريب الطلبة على المهارات التقنية اللازمة لدخول سوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة، مشيرة إلى أن هذه الدورات وما تحتويه من مساقات تدريبية منتقاة بعناية، تعد أحد المعايير المطلوبة للعمل، وتهدف إلى الإعداد المسبق للطلبة لتسهيل حصولهم على الوظيفة المناسبة بعد التخرج.

وقالت الشركة، في بيان صحفي صادر عنها، إنها تعمل على تدريب الطلبة في هذا المختبر النموذجي لمدة ستة أشهر، وذلك خلال الفصل الدراسي النهائي لهم في الجامعة؛ حيث يشمل برنامج التدريب ثلاثة مجالات رئيسية وهي تطبيقات الهواتف الذكية، تطوير الشبكات وتطبيقات أجهزة الكومبيوتر، علماً بأن هذه المجالات تعد الأكثر طلباً في سوق العمل، ما سيكفل لهؤلاء الخريجين تزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة المطلوبة.

وأكدت “Orange” الأردن أن الدعم الذي تقدمه الشركة لمختبر (OYIL) إنما هو ترجمة لاهتمامها بقطاع التعليم والتدريب، وإيماناً منها بأهميته للطلبة، لتسهم معهم بذلك في خلق مستقبلهم عبر آليات التدريب المختلفة والأساسية، لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وبالتالي المساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة، من خلال تخريج شابات وشباب مسلحين بالتعليم والتدريب ومزودين بالخبرات العملية، مؤكدة بذلك مواصلتها توفير التدريب التقني لخريجي الهندسة التكنولوجية.

وكانت “Orange” الأردن قد جددت شراكتها الاستراتيجية مع جامعة اليرموك، والتي تقوم بموجبها بتوفير مساقات تدريبية لطلبة الهندسة في الجامعة، وتواصل تقديم الدعم المالي لمختبر (OYIL) في مجمع الريادة الأكاديمية للتميز في كلية الحجاوي، إضافة إلى تزويد الجامعة بالمعدات والأدوات المتطورة وخدمات الاتصالات اللازمة، لإثراء وتعزيز تجربة الطلاب وإكسابهم مهارات تمدهم بالخبرة اللازمة للمستقبل.

وساعدت هذه الشراكة الاستراتيجية مع “اليرموك”، على تحقيق أهداف “Orange” الأردن وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات المحلية، من خلال التركيز على الشباب الأردني الموهوب وإعدادهم ليصبحوا قادرين على الاندماج في اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات وكفاءات عالية تمنحهم فرصاً عظيمة للإبداع والابتكار.