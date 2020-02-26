“Orange” راعي الاتصالات لليوم العلمي للاتصالات

عمان – رعت Orange الأردن اليوم العلمي للاتصالات الذي أقامته مؤخرا جمعية نادي متقاعدي مجموعة الاتصالات الأردنية بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مقر برنامج Orange لتسريع نمو الشركات الناشئة “BIG”، حيث ناقش المشاركون أبرز التطورات في قطاع الاتصالات في المملكة وسبل الارتقاء به.

وقالت Orange الأردن في بيان صحفي إن اليوم العلمي يكتسب أهمية خاصة كون الجمعية امتدادا لمنظومة الشركة، ذلك أنها تعد ذراعا اجتماعية يستفاد من خبرات أعضائه من خلال التواصل معهم والاستعانة بهم، فضلا عن دورها كمزود الاتصالات الرائد في المملكة والشريك الرقمي لها في تبني الجهود الرامية لتطوير هذا القطاع المهم.

وشملت فعاليات اليوم العلمي للاتصالات تقديم أوراق بحثية ونتائج تجارب الخبراء في هذا المجال، إضافة إلى محاضرات أطلعت المشاركين على مستجدات القطاع وخاصة تلك التي تهمّ المجتمع، تعزيزا للتعاون بين الجهات ذات العلاقة، بما فيها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات وخبراء السوق الأردني من أجل قطاع اتصالات متميز يخدم المملكة بكافة قطاعاتها.

وقد تناول المتحدثون تاريخ الاتصالات في الأردن منذ بدايته والتركيز على مسيرة القطاع ونموه وتطوره المتسارع يوما بعد يوم، كما تم استعراض سياسات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة وخدماتها لشركات الاتصالات والزبائن.

وفي الكلمة الترحيبية لجمعية نادي متقاعدي مجموعة الاتصالات الأردنية أشادت المهندسة منال ضرغام بالشركة الأم Orange لرعايتها اليوم العلمي وبرامجها في المسؤولية الاجتماعية في كافة الميادين، إضافة الى دعمها الكامل والمستمر لنادي مجموعة متقاعدي الاتصالات الأردنية، كما قدمت الشكر للإدارة العليا ممثلة بالرئيس التنفيذي وكافة العاملين.