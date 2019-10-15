“Orange” شريك المتحف الرقمي الأول في المملكة



عمان – في إطار شراكتها مع المعهد الفرنسي، قدّمت Orange الأردن رعايتها لأول متحف رقمي في المملكة ضمن مشروع ميكروفولي الذي انطلقت فعالياته مؤخراً خلال حفل افتتاح رسمي أقيم في المعهد الفرنسي في العاصمة عمّان، بحضور السفيرة الفرنسية فيرونيك فولاند-عنيني و Orangeالأردن -الراعي والشريك الاستراتيجي للمتحف- ممثلةً بمديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي في Orange الأردن، المهندسة رنا دبابنة نيابةً عن الرئيس التنفيذي تيري ماريني، والقائمين على المركز والشركاء والرعاة الرسميين، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الفنانين الأردنيين وروّاد المعارض الثقافية.

واستُهِل حفل الافتتاح بالكشف عن تفاصيل المتحف الرقمي الذي يشكّل منصّة مميزة تدعو الجميع للانفتاح على عالم الثقافة وفهمه عن قرب، حيث يجمع بين طياته أكثر من 500 رائعة فنية يستطيع الزوار اكتشافها عبر الحواسيب اللوحية المتزامنة مع الشاشة والتي تقوم بعرض المحتوى وشرح الأعمال وتغطية بعضها بطريقة تفاعلية. هذا وتمتد فعاليات مشروع ميكروفولي في الفترة ما بين تشرين الأول من عام 2019 وحزيران من عام 2020.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قالت دبابنة “نعتز بشراكتنا المتينة مع المعهد الفرنسي، إذ نحرص على دعم الفعاليات التي من شأنها مد الجسور، ورفد القطاع الثقافي في المملكة والارتقاء بروح الإبداع، خاصةً تلك التي تسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزز الاستفادة من الثورة الرقمية لأقصى حد، الأمر الذي يقع في صميم مسؤوليتنا الاجتماعية كشريك رقمي، ويظهر مدى تطلعنا للتعاون المستمر في سبيل تحقيق أثر إيجابي في المجتمع.”

وأشارت دبابنة إلى “أن Orange الأردن تدرك أهمية دعم المتحف الرقمي الذي يتميز باستفادته من التقنيات الحديثة لإثراء تجربة الزوار الحسيّة، وذلك سعياً لنشر الاستخدامات المتعددة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعلّم والحوار الثقافي والانفتاح على العالم الذي بات اليوم متصلاً أكثر من أي وقت مضى”.