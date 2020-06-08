“Orange” مزوّد الاتصالات لمشروع “الريتز كارلتون”

عمان – وقعت Orange الأردن مؤخرا اتفاقية استراتيجية مع شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق، مطور فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون عمان لتكون مزود خدمات الاتصالات للمشروع. وقع الاتفاقية السيد تيري ماريني الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس إدارة شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق السيد توفيق فاخوري، بحضور المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في Orange الأردن المهندس سامي سميرات والرئيس التنفيذي لشركة الإقبال المهندس عماد الكيلاني.

وبموجب الاتفاقية ستزوّد Orange الأردن فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون عمان بأحدث خدمات الاتصالات بما في ذلك الإنترنت المخصص والمحمي وعالي السرعة، والهاتف الثابت، والتغطية المتنقلة والخطوط الخلوية، بالإضافة إلى تتبع المركبات لسيارات الفندق، والرسائل القصيرة الجماعية وخدمة MiFi لكل غرفة في الفندق، لكي يتمتع النزلاء بالإنترنت المجاني طيلة الوقت سواء كانوا داخل أو خارج المباني ودون أي تكاليف إضافية أو استهلاك من إنترنت التجوال.

ونظرا لخصوصية الشقق المخدومة من الفندق، ستوفر Orange الأردن خدمة تشغيل ثلاثي تتضمن إنترنت عالي السرعة لكل شقة والمكالمات وIPTV بالإضافة إلى إنترنت WIFI للمرافق العامة، ليحظى المقيمون بتجربة متميزة وفريدة.

واعتبر ماريني هذه الشراكة الجديدة مهمة خاصة وانها تعقد مع شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق، المطور لفندق الريتز-كارلتون عمان الذي يحمل علامة معروفة عالميا كأحد أفضل وأفخم الفنادق والمنتجعات، مؤكداً أن Orange ستقدم قيمة مضافة للنزلاء تلبي احتياجاتهم، بالاعتماد على خدماتها وخبرتها في قطاع الاتصالات وتصميمها حلولا بما يلائم متطلبات وتطلعات الفندق ونزلائه.

وأضاف أن هذا التعاون من شأنه تعزيز عمل الفندق وضمان توفر كافة اساليب الراحة لنزلائه، لا سيما وأن حلول الاتصالات السريعة والفعالة سواء للغايات الشخصية أو المهنية أصبح أحد أبرز الجوانب التي يبحث عنها النزلاء، ما يجسد رؤية Orange الأردن الشمولية لكافة القطاعات المتمثلة بالاعتناء بما يهم المستخدم وتقديم الأفضل دوما.

ومن جانبه، أكد فاخوري “حرصنا على تقديم كل ما هو أفضل في عالم الضيافة، وهنا تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية لتزويد ضيوف ونزلاء الفندق، بالإضافة إلى قاطني الشقق المخدومة، بأفضل المعايير العالمية والتكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات”.

ومن جانبه، أكّد فاخوري “حرصنا على تقديم كل ما هو أفضل في عالم الضيافة، وهنا تأتي هذه الاتفاقية الإستراتيجية لتزويد ضيوف ونزلاء الفندق، بالإضافة إلى قاطني الشقق المخدومة، بأفضل المعايير العالمية والتكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات”.