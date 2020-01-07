“Orange” و”الأردني الألماني” يكرمان الفائزين بمسابقة “مشاريع المتجددة”

عمان- في إطار دعمها للتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، رعت وشاركت Orange الأردن مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية في تنظيم المسابقة الوطنية لمشاريع التخرج في مجال الطاقة المتجددة، التي أُعلنت نتائجها مؤخراً في حفل أُقيم في منصة BIG التابعة للشركة تحت رعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وبحضور أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة، ومدير عام الشركة العميد الركن علي قبلان الدعجة، ومدير إدارة العمليات وخدمات الزبائن في Orange الأردن/نائب رئيس لجنة إدارة مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية منجد عكروش، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية وممثلي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وفازت بالمركز الأول المهندسة سارة منصور من الجامعة الألمانية الأردنية عن مشروع الآثار البيئية لمخلفات تخزين الطاقة وبالمركز الثاني كلٌّ من المهندسة أميرة العمايرة والمهندسة آفاق الحياري من جامعة البلقاء التطبيقية عن مشروع الباص السريع، وبالمركز الثالث المهندسة هبة الذهبي من الجامعة الألمانية الأردنية عن مشروع الأنظمة الفوتوفولتية ذات الوجهين على محور واحد تصميمها وفعاليتها. وحصل الفائزون على جوائز مالية مجزية وأسبوع تدريب في مركز التميز الألماني الأردني للطاقة الشمسية على التقنيات الفوتوفولتية، وأسبوع من التدريب على مهارات الريادة، بالإضافة إلى شهادة مشاركة، علما أن معايير الاختيار تشمل الأصالة الفنية للمشروع، إمكانية التطبيق العملي في المجتمع الأردني وإمكانية تحويل المشروع إلى منتج أو خدمة مطلوبة في السوق.

وقال عكروش إن Orange الأردن من أوائل الشركات المحلية التي توجهت نحو استخدام الطاقة الشمسية، حيث أعلنت مؤخراً عن تدشين مشروعها للطاقة الشمسية Solar Farm، لتعتمد عليه في مجمل أعمالها التشغيلية، لافتا إلى أنها قامت في وقت سابق بتقديم منحة لمركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية بقيمة نصف مليون دينار بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في هذا المجال.