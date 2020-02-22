“Orange” و”جهد” يجددان شراكتهما الاستراتيجية

عمان- جددت “Orange” الأردن شراكتها الاستراتيجية مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد”، لتعزز بذلك الشراكة التي تجمعها بالصندوق منذ أكثر من خمسة عشر عاماً؛ حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لـ”Orange” الأردن تيري ماريني، والمديرة التنفيذية لـ”جهد” فرح الداغستاني.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، ستواصل “Orange” الأردن دعمها للمشاريع الرئيسية التي ينفذها الصندوق، ومنها حملة البر والإحسان الإنسانية في ثلاثة محاور رئيسية وهي الصحة، والتعليم، وتقديم المساعدات للمتضررين من فصل الشتاء وخاصة الأطفال والأسر العفيفة.

وقال ماريني “نفتخر بالشراكة التي تجمعنا بجهد منذ 2001، والتي انعكست آثارها على حياة العديد من المستفيدين وأسهمت في تمكين مختلف شرائح المجتمع ومساعدة الأقل حظاً على مجابهة الظروف الصعبة، ما يجسد التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية بالتركيز على الشمولية والتمكين الرقمي في مجالات التعليم والعمل للشباب والشابات”، مؤكداً أن الشركة ستمضي في جهودها الداعمة للتغيير الإيجابي من خلال شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني. ومن جانبها، عبرت الداغستاني عن اعتزاز الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بالشراكة مع “Orange” الأردن، كونها تمثل نموذج الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الوطنية في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية للفئات المستهدفة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي والمساهمة في التغيير الإيجابي.

وأشادت الداغستاني، بترجمة “Orange” الأردن معاني المسؤولية المجتمعية من خلال الدعم الذي تقدمه لبرامج حملة البر والإحسان على تنوعها، ودعمها المبادرات التي تنفذها “جهد”، ومساهمتها في رفع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى دورها البارز في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وعلى هامش حفل التوقيع، استقبل ماريني 15 طالباً تدعمهم “Orange” الأردن من خلال برنامج جهد “دروب العلم” الذي يقدم المنح الدراسية للطلبة الجامعيين في مرحلة البكالوريوس من أبناء الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة في الجامعات الحكومية، مؤكداً أن الطلبة المتميزين سيكون لهم دور كبير في صناعة المستقبل المرتكز على العلم والإبداع بما يدفع التقدمين الاقتصادي والاجتماعي.

ويشار إلى أن “Orange” الأردن، وضمن اتفاقيتها مع “جهد”، أسهمت في دعم الأيام الطبية المجانية التي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 7000 شخص للعام 2019 من خلال عيادة متنقلة في أرجاء المملكة في إطار برنامج “لمسة شفاء”، بالإضافة إلى دعمها مبادرات “جهد” مثل منتدى سباق المعرفة والابتكار “ابتكارثون” لتحفيز الشباب المبدع، وإذاعة فرح الناس التابعة لـ”جهد” التي تعد منصة إعلامية للشباب من صانعي المحتوى الإعلامي.

وتستمر “Orange” الأردن في دعم برنامج “مركز المرأة الرقمي” الذي يندرج تحت مظلة مراكز “Orange” الرقمية كأحد أبرز البرامج التي تنفذها الشركة في خمسة مواقع تابعة لـ”جهد” تشمل معهد الملكة زين الشرف التنموي، مركز الدعم الاجتماعي في عمان ومراكز الأميرة بسمة للتنمية في كل من مادبا، الطيبة بمحافظة معان والخالدية بمحافظة المفرق، لتدريب السيدات المنضمات على أحدث التقنيات وتزويدهن بالمهارات اللازمة لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن وترويجها إلكترونياً لتشكل مصدر دخل لهن ولمجتمعاتهن.