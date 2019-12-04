“Orange Money” تحصل على ترخيص “المركزي” لإصدار النقود الإلكترونية

عمان-الغد- أعلنت Orange الأردن على حصول شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقالة “Orange Money” المملوكة من قبلها على الترخيص اللازم من البنك المركزي الأردني لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay)، بعد أن استوفت الشركة كافة الشروط والمتطلبات المحددة من البنك المركزي وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

وبموجب هذا الترخيص ستوفر شركة “Orange Money” في السوق الأردني آلية جديدة ومتطورة للدفع عبر الهواتف النقالة تتمتع بسهولة الاستخدام وبدرجة عالية من الموثوقية والأمان، وتمكن عملائها من تنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي وتسديد الفواتير وغيرها من الخدمات بشكل الكتروني.

وجاء هذا الإعلان بحضور نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية (Orange) الأردن الدكتور شبيب عماري ورئيس مجلس إدارة شركة “Orange Money” رسلان ديرانيه.

وبين نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أنه وبموجب هذا الترخيص ستكون شركة (Orange Money) إحدى الشركات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي التي تزاول نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay)، وأن المركزي يتطلع من الشركة المساهمة بدور فعال في تدعيم استخدام المحافظ الإلكترونية ونشرها في كافة مناطق المملكة وعلى وجه التحديد النائية منها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي والحرص على توافقيتها مع باقي خدمات الدفع الأخرى العاملة في السوق المحلي من خلال توفير حلول مبتكرة تساعد على ذلك.