“Orange Money” توقع اتفاقية استراتيجية مع “البريد الأردني” لتعزيز انتشار الدفع الإلكتروني

عمان- الغد- وقعت شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة Orange Money، مؤخراً، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة البريد الأردني، تهدف لتعزيز انتشار خدمات الدفع الالكتروني بين المستخدمين عبر المحفظة الإلكترونية “Orange Money”، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة “Orange Money” رسلان ديرانية ومدير عام البريد الأردني الدكتور خالد اللحام، بحضور مدير عام “Orange Money” هبة الشريف.

وقال ديرانية عقب التوقيع “إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها Orange Money مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة، والتي تهدف لتيسير العمليات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع والدفع وغيرها من خلال فروع البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة”.

وأكد أهمية هذه الشراكة التي سيكون لها دور مهم في تعزيز نمو وتوسع قطاع الدفع الإلكتروني في المملكة، بما يسهم في تحقيق توجه البنك المركزي الأردني لرفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن، لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل نقلة نوعية في مجال انتشار خدمات “Orange Money”، من خلال توفير الخدمات المتخصصة بالمحافظ الإلكترونية والمدعومة بالتطبيقات المتلائمة مع احتياجات السوق المحلي، لا سيما وأن هذه الخدمات تتسق مع المقاييس العالمية للخدمات المالية.

ولفت ديرانية إلى أن الشركتين تتوافقان في التوجه نحو الارتقاء بالخدمات التي من شأنها توفير وقت وجهد المستفيدين وتوسعة استخداماتها، خاصة وأن هذه الخدمات تواكب أحدث التطورات الحاصلة في مجال تسهيل خدمات الدفع الإلكترونية والحفاظ على موثوقيتها، ذلك أن “Orange Money” تمكن مستخدميها من القيام بمجموعة من العمليات المالية ومنها دفع الفواتير وتحويل الأموال بدون عناء عبر منظومة المحافظ المالية المؤتمتة بالكامل.

ومن جانبه، أكد مدير عام البريد الأردني الدكتور خالد اللحام أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة وتنفيذاً لاستراتيجية الشركة للأعوام 2017-2019 والتي تضمنت تغيير نموذج أعمال الشركة، وذلك بتطوير الخدمات التقليدية إلى خدمات بريدية حديثة وإدخال خدمات مالية متطورة تصل إلى أنحاء المملكة كافة تحقيقاً لاستراتيجية الشمول المالي؛ إذ تهدف استراتيجية البريد الأردني إلى توفير الخدمات المالية الإلكترونية سواء الحوالات المالية أو المحافظ أو الدفع المالي للتسهيل على المواطنين والزبائن وخاصة في المناطق النائية والأقل حظاً، مما يُعزز مفهوم إيصال الخدمة إلى المواطن.

وتعد خدمة المحافظ المالية إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها البريد ومساهمتها في تطوير قطاع خدمات تكنولوجيا المال (Fintech)، وإتاحة سبل الدفع المالي كافة ابتداء من التحصيل النقدي وخدمة الحوالات المالية الفورية وخدمة الدفع المالي وخدمة المحافظ المالية وتوفير أجهزة POS، كما سيتم استكمال الخدمات المالية بتوفير أجهزة ATM.

وأكدت الشريف حرص الشركة على البحث عن شراكات جديدة ذات أبعاد إيجابية على متلقي الخدمة، لافتة إلى أن هذا التوجه يأتي في اطار استراتيجية “Orange” العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأتمتة خدمات الدفع من خلال فتح المحافظ الإلكترونية وإصدار البطاقات المرافقة لها والمعمول بها عالمياً ومحلياً وإتاحتها في السوق المحلية، وضمان سهولة وأمان التعامل بها، ما يصب في تحقيق أهدافها المتمثلة بدعم التحول الرقمي والاشتمال المالي في أنحاء المملكة كافة، ولتؤثر إيجابياً على مختلف القطاعات وتدفعها إلى الأمام بالخدمات المتقدمة واللازمة لتعزيز التنمية المستدامة والشمولية.

يذكر أن “Orange” الأردن قد أطلقت رسمياً خدمة “Orange Money” للدفع الإلكتروني هذا الشهر، من خلال شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة (Orange Money)، بعد أن حصلت الشركة على رخصة مقدم خدمات الدفع الإلكتروني من البنك المركزي الأردني، لتكون بذلك قد استوفت الشروط والمتطلبات كافة المحددة من قبل البنك المركزي وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.