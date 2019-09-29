P30 Pro لون كريستالي لامع فريد و128 ميجابايت من سعة التخزين

إن كنت تريد شراء هاتف ذكي جديد لكنك وقعت في حيرة من أمرك أمام الخيارات المتوفرة اليوم، فدعنا نساعدك! هل تبحث عن هاتف ذكي غني بالمزايا المتقدمة والعتاد القوي وفوق هذا جميل الشكل أنيق التصميم، فلا ريب أنك ستجد في إصدار 128 جيجابايت الجديد من الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro خيارك الأمثل. ولسنا نحن من ننصح بهذا الهاتف فحسب بل حاز أيضاً على إعجاب المتخصصين من مختلف بقاع العالم، فحصل على جائزة أفضل هاتف ذكي من جمعية الأجهزة الأوروبية وأفضل هاتف ذكي في ملتقى عالم الهاتف النقال، وما زال يحصد ثناء المستخدمين والمتخصصين منذ إطلاقه، ولهذا سيكون قراراً صائباً أن تبتاعه لنفسك ليكون لك نصيب أيضاً بمزاياه الرائعة.

يقدم الإصدار الجديد سعة تخزين أكبر تبلغ 128 جيجابايت ليمنح المستخدمين مجالاً رحباً لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات وغير ذلك مما سيرغبون حكماً في تخزينها عليه دون القلق من نفاد سعة التخزين. والواقع أن الهاتف HUAWEI P30 Pro يحفز المستخدمين على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بفضل النتائج المذهلة التي يحصلون عليها من منظومة كاميراته الأربع من لايكا. وهي تتألف من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغابكسل مزودة بمستشعر سوبر سبكتروم من Huawei، وكاميرا بدقة 20 ميغابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً، وكاميرا تصوير بعيد بدقة 8 ميغابكسل مزودة بتقنية سوبر زوم، وكاميرا تي أو إف من Huawei لقياس عمق الصورة. وتقدم هذه التشكيلة من الكاميرات قدرات متفوقة، فهي لا تكتفي بأن توفر تقريباً رقمياً يصل إلى 50 مرة، أو تمكين المستخدم من إنتاج صور جميلة بتأثيرات بوكيه إبداعية غنية، أو حتى التقاط مقاطع فيديو فريدة باستخدام ميزة تصوير الفيديو بزاوية مزدوجة، بل تتغلب أيضاً على تحدي التقاط الصور ومقاطع الفيديو في حالات الإضاءة المنخفضة جداً.

يفخر الإصدار 128 جيجابايت من الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بمجموعة وافرة من المكونات القوية تحت سطحه، ويأتي على رأسها المعالج Kirin 980 الذي تدعمه ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت ليقدم أداءً سلساً عالي الكفاءة في تشغيل جميع التطبيقات، خاصة حينما يتعاون مع المعالج الرسومي GPU Turbo 3.0 لتوليد الصور والرسوميات بسرعة فائقة وبأدق التفاصيل. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية قوية تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير، ويدعمها شاحن سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط قادر على شحنها إلى 70% من طاقتها الكاملة خلال 30 دقيقة فقط، وبإمكان المستخدم شحنها أيضاً بالشاحن اللاسلكي سوبر تشارج باستطاعة 15 واط، أو استخدام تقنية الشحن العكسي لشحن الأجهزة الأخرى.

إضافة إلى الأداء الرائع والمزايا الفريدة يتمتع هذا الهاتف الذكي الجديد بتصميم أنيق ومظهر رائع، فلون جسمه الأبيض الكريستالي اللامع بتصميمه المستوحى من انعكاسات السماء على البحيرات المالحة يظهر انتقالات سلسلة للظلال تجذب العيون، ويضاف إلى ذلك أنه مقاوم للغبار والماء لأنه معتمد وفق المعيار IP68. أما شاشته ذات العرض الكامل بمقاس 6.47 إنش تتضمن أيضاً مزايا مبتكرة مثل مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة الذي يتيح إلغاء قفل الهاتف بمجرد وضع المستخدم إصبعه عليها، وكذلك تقنية الشاشة الصوتية من Huawei التي تلغي الحاجة إلى وجود سماعة أذن ضمن الهاتف.

يمكنكم الحصول على هذا الجهاز وبمزاياه المتقدمة مقابل 555 ديناراً فقط، من خلال المتاجر التي تبيع أجهزة Huawei أو من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي https://huaweieshop.jo