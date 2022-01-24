“PCR” لمراجعي المستشفيات لغير متلقي اللقاح

قال مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين، إن الوزارة قررت الموافقة على التوصية الواردة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية المتعلقة بالسماح لمراجعي المستشفيات غير متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المستشفيات.

وأضاف أبو يقين، في حديثه لـ “هلا أخبار”، أنّ القرار يتضمن احضار فحص “pcr” سلبي النتيجة قبل 72 ساعة من يوم المراجعة للمستشفيات في الحالات غير الطارئة.

ولفت إلى أن القرار يأتي لتعزيز تقليل الانتشار لفيروس كورونا خاصة في خضم انتشار المتحور الإفريقي “أوميكرون”.

وشجع أبو يقين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أيضا إجراء فحص “pcr” قبل مراجعة المستشفيات؛ وذلك لحصر أعداد الإصابات بالفيروس.