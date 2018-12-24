عمان- الغد- قطعة من المستقبل، وبتقنيات لا مثيل لها مغلفة بجلد طبيعي 100%، ومواصفات هي الأقوى على الإطلاق، إنه الهاتف الذكي الثوري PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS والذي أحدث هزة بكل معنى الكلمة منذ إطلاقه قبل فترة وجيزة على المستوى العالمي، حيث أنه لم يكن حفل إطلاق تقليدي، بل كان أقرب إلى إعلان صريح عن معايير جديدة كلياً للمنافسة، تفرضها Huawei العالمية على سوق التقنية والهواتف الذكية عموماً.

ويأتي هذا “الإصدار المحدود” من سلسلة Mate 20 إكمالاً للحلقة المغلقة من الأجهزة ذات القدرات الهائلة، والتي لا تتوقف عن إبهارنا مع كل تجربة جديدة نخوضها ضمن المواصفات اللامتناهية، وكمثال على مدى الفخامة التي تقدمها الشركة الصينية الكبرى Huawei.

العقل الصناعي فائق الذكاء Kirin 980 Mate 20

الجيل الأحدث من شرائح الذكاء الصناعي، الأذكى والأكثر قوة من ناحية سرعة المعالجة، ونقل المواصفات الداخلية كافة إلى مستوىً غير مسبوق، من طاقة، تصوير، واجهة مستخدم وحتى مستويات الأمان وغيرها.

التصوير كما لم تعهده من قبل Mate 20

يشتمل PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS أول عدسة هاتف ذكي من نوعها في العالم بزاوية تصوير عريضة جداً والتي تعتبر جزءاً من الكاميرا الثلاثية من شركة “لايكا” الألمانية، بتركيز 40 ميغابكسل، توفر للمستخدم إمكانية التقاط الصور بزوايا تصوير واسعة، وبالتالي يمكنك تصوير المعالم الكبيرة والآثار ذات الأحجام الهائلة، والمناظر الطبيعية الممتدة وغيرها.

وتوفر العدسة عريضة الزاوية وضعية التصوير Super Macro المخصصة للأجسام القريبة جداً على بعد لا يتجاوز 2.5 سم عنها بجودة عالية وبتفاصيل أكثر من دقيقة. ومما يزيد من روعة التصوير بالجهاز الجديد وضعية AI Cinema التي تقدم قدرات معالجة متقدمة للصور اعتماداً على الذكاء الصناعي، لتظهر النتائج مشابهة لتلك الملتقطة بالمعدات الاحترافية، خصوصا مع ميزات عزل الألوان والتشبع والتحكم بنسبته وغيرها.

تصميم جديد كلياً من الجلد الطبيعي Mate 20

يقدم جهاز PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS تصميماً جديداً كلياً، يوازي التصميمات الفريدة للوحش الرياضي Porsche، مع اللون الأحمر والخطوط التي تقتحم التصميم الكلي بأناقة غير مسبوقة والتي توحي بالقوة المطلقة، بجانب الرونق الخاص لالتقاء الزجاج والجلد الطبيعي، مما يمنحه مظهراً مميزاً وفخماً. أما الجهة الأمامية التي تمتاز بنحافتها الفائقة فتتزين بشاشة كبيرة تقدم وضوحاً لا مثيل له، تضرب مثالاً آخر على القدرة المستقبلية للجهاز.

شحن سريع وطاقة هائلة Mate 20

تقدم بطارية جهاز PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS التي تعتبر إحدى أقوى بطاريات الهواتف الذكية في العالم طاقة هائلة، بالعودة إلى سعتها البالغة 4200 مل أمبير، وبتوزيع الطاقة الذكي الذي يقدمه الذكاء الصناعي، ولزيادة الفائدة العائدة على المستخدم تقدم Huawei في جهازها الشحن السريع، الذي يمكن أن يوصل البطارية إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط! أضف إلى ذلك أن عملية الشحن ككل معتمدة من مؤسسة TUV Germany الألمانية التي تقدم شهادات السلامة وفق أعلى المعايير وأقواها في العالم، مما يعني أن عملية الشحن آمنة جدًا وتبقي الجهاز بدرجة حرارة منخفضة خلال ذلك، بجانب شاحن لاسلكي يباع بشكل منفصل بقدرة 15 واط.

حماية وأمن إلى الحد الأقصى Mate 20

تولي Huawei في هاتفها الجديد PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS أولوية قصوى، حيث أنه مصمم ليقدم للمستخدم خصائص أمن عالية ومتقدمة ، ليقارب هامش الخطأ الصفر! فنجد أن الشاشة ذاتها تتضمن حساس التعرف على بصمة الإصبع، الذي يظهر فور اقتراب الإصبع من الشاشة، حتى تظهر رسالة وضع الاصبع على الشاشة ليتعرف عليه ويفتح قفل الجهاز بسرعة فائقة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الجهاز إمكانية فتح القفل باستخدام ميزة التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، وذلك بقراءة وجه المستخدم وتسجيل أكثر من 30000 نقطة منه عبر إسقاط الأشعة تحت الحمراء عليه لقراءة المعالم بدقة كبيرة، ليعمل على إلغاء قفل الجهاز بأقل من 600 مل ثانية، حتى في أكثر ظروف الإضاءة ظلاماً وبمعدل خطأ لا يتعدى واحد في المليون.

وكإضافة رائعة يأتي جهاز PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS بنسخه المحدودة بذاكرة داخلية هائلة وذاكرة عشوائية تضاهي أجهزة الكمبيوتر المحمول بواقع 8 +512 جيجابايت.

يحوي الجهاز الأقوى والأكثر أناقة PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS من المواصفات ما يستحيل حصره، وإنما يتبقى لنا تذكيركم بأنه أصبح الآن متوفر في الأسواق المحلية وبسعر 1399 ديناراً فقط!