“Potenza” من بريجستون تتصدر مسابقة “أوتو بيلد ألراد”

عمان – مؤخراً، تم اختيار إطار بوتينزا الرياضي الرائد الجديد من بريجستون، كأفضل الإطارات الرياضية ضمن مسابقة “أوتو بيلد ألراد (Auto Bild Allrad) للعام 2021.

وشهدت هذه المسابقة المعروفة، التي تنظمها مجلة “أوتو بيلد ألراد” الأكثر مبيعاً في أوروبا بين مجلات سيارات الدفع الرباعي، تصدرت إطارات بوتينزا (Potenza ) النموذجية الجديدة من بريجستون المميّزة على عدد من الفئات، حيث حصلت على أعلى حصيلة نقاط في اختبارات القدرة والأداء والتحمّل على الطرق الجافة، وقدرة التماسك والثبات على المنعطفات في الطرق الرطبة والقدرة على التوازن ومقاومة الاحتكاك المنخفضة أثناء الدوران.

وفي هذه المناسبة، صرحت شركة جميل البسطامي وأولاده – وكلاء بريجستون، عن سعادتها وفخرها بنيل هذا اللقب الذي من شأنه التأكيد على متانة وقوة أداء هذه الإطارات التي صمّمت لتعكس أعلى مستويات الكفاءة العالية خلال استخدامها في شتّى ظروف القيادة على الطرقات، وتجلّى ذلك في سلاسة الحركة على مختلف أنواع السطوح، إلى جانب قدرته العالية على التجاوب، واستجابته المميزة لقوة الكبح.

ومن الجدير بالذكر بأن إطارات بوتينزا (Potenza ) مناسبة لتلبية احتياجات السائقين الذين يبحثون عن الأداء القوي والسلس مع أعلى مستويات الراحة الممكنة دون المساومة على عامل الأمان. وقد تمكنت “بريجستون” من تحقيق ذلك عبر إجراء باقة من التحسينات لتعزيز مستوى الراحة والهدوء، وإطالة العمر الافتراضي لتآكل الإطار، وتحسين مستوى التجاوب على السطوح الجافة وعند استخدام المكابح على السطوح الرطبة.