“Rx Healthcare Management” تتم صفقة استحواذ جديدة

القاهرة – أعلنت شركة Rx Healthcare Management عن اتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة يونايتد فارما» الرائدة في صناعة منتجات المحاليل الدوائية، حيث تم تنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال شركة Nutritius Investment Holdings التي تم إنشاؤها خصيصا لذلك الغرض. وقد حظيت الصفقة باهتمام واسع بين كبار المستثمرين على الساحتين المصرية والخليجية، علمًا بأنه سيتم توظيف عائدات الصفقة في توسعات شركة يونايتد فارما وتنمية حجم الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على و سائل الحقن مع تنويع وتطوير منتجاتها لخدمة المزيد من الفئات والشرائح السوقية في السوق المصري والأسواق المجاورة الأكثر احتياجا.

وتعد Rx Healthcare Management شركة استثمار مباشر تم انشاؤها بهدف الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية في أسواق مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. وتعمل الشركة على الاستثمار في المشروعات التي تنفرد بمقومات نمو قوية، مما يجعل الشركة بمثابة بوابة للمستثمرين المهتمين بقطاع الصحة للدخول في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور حاتم الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة Rx Healthcare Management، عن اعتزازه باتمام الصفقة باعتبارها أولى صفقات الشركة في قطاع الأدوية المصري الذي يحظى بمقومات فريدة لتنمية العائدات ويطرح فرصا واعدة للاستثمار، بالإضافة إلى الدور البارز الذي يلعبه القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني بوجه عام. وأضاف الجبلي أن شركة يونايتد فارما تحظى بمقومات قوية تمكنها من لعب دور رئيسي في سد الفجوة الحالية في توفير منتجات المحاليل الوريدية ووسائل الحقن في مصر، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتنامي بالأسواق المجاورة.

وتعد يونايتد فارما شركة رائدة في قطاع وسائل الحقن في مصر من حيث الطاقة الإنتاجية، حيث تمتلك الشركة ثلاثة خطوط لتصنيع وسائل الحقن كبيرة الحجم بطاقة إنتاجية تبلغ قرابة 50 مليون وحدة سنويا تقريبا، وكذلك وسائل الحقن صغيرة الحجم بطاقة إنتاجية 120 مليون وحدة سنويا، بالإضافة إلى خط إنتاج المستحضرات والوسائل المستخدمة في مجال غسيل الكلى الذي يمثل أكثر المجالات احتياجا إلى التطوير. كما تمتلك شركة يونايتد فارما سجل حافل في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط.