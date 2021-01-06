“Samsung Health” تساعدك على تحقيق أهدافك الصحية

عمّان – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق ميزة التحدي الجماعية والجديدة كلياً في تطبيق “Samsung Health” ، بحيث بات بإمكانك الآن تحدي ما يصل إلى 10 أشخاص في مسابقة صحية وودية، ومعرفة من يمتلك القدرة على التحرك بصورة أبعد أو أسرع. وعلى الرغم من أن الحجر الصحي وولائم موسم العطلات قد يكونان عقبة في طريق تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، إلا أن الواقع يفرض عليك الاستعداد للعودة إلى المسار الصحيح، حيث أنه اعتباراً من 12 كانون الثاني(يناير)، يمكن لمستخدمي أجهزة Galaxy ببساطة إنشاء تحدٍ في قسم ” “Together” في تطبيق “Samsung Health” لمعرفة من يمكنه مشي أكبر عدد من الخطوات في فترة زمنية محددة، مثل 10 أيام، أو معرفة من يمكنه الوصول إلى عدد معين من الخطوات، مثل 100,000 خطوة أولاً. يمكنك دعوة ما يصل إلى 10 أصدقاء للانضمام بمجرد إنشاء التحدي، حتى إن لم يكونوا من المستخدمين الحاليين لتطبيق “Samsung Health”. في المتوسط، يسير الأشخاص الذين يستخدمون ميزة التحدي في تطبيق “Samsung Health” أكثر بـ22 % من متوسط مستخدمي تطبيق “Samsung Health”. ما يوضح أن الدافع والمنافسة يمكن أن يكونا عاملين أساسيين في تحقيق أهدافك الصحية، ولهذا السبب تواصل سامسونج إضافة ميزات وقدرات جديدة لمساعدتك على الاستمتاع بحياتك مع الحفاظ على صحتك.

إن ميزة التحدي الجماعية هي أحدث ترقية لميزات تطبيق “Samsung Health”، والتي يمكن الوصول إليها عبر علامة التبويب “Together” الموجودة أسفل تطبيق “Samsung Health”. ويتوفر في التطبيق التحدي العالمي، وهو النوع الأكثر شيوعاً من التحدي، والذي يمكّنك من الدخول في مسابقات شهرية لعدد الخطوات ضد جميع مستخدمي تطبيق “Samsung Health”حول العالم. كما وفرت سامسونج أيضاً تحديا واحدا لواحد، لتمكينك من دعوة أحد أصدقائك المقربين أو أفراد أسرتك للعمل معك على تحقيق الأهداف المرتبطة بعدد خطواتك. والآن ، تطور تحدي واحد لواحد إلى تحدي جماعي، وفي حين لا يزال خيار إنشاء منافسة فردية متوفر، بات بالإمكان الآن دعوة ما بين 1 إلى 10 من أصدقائك في أي مكان لممارسة التمارين معا وتحفيز بعضكم البعض لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، حتى وإن كانوا بعيدين عنك.

ويمكنك أيضاً إنشاء تحديات جماعية متعددة في وقت واحد حتى تتمكن من التنافس مع عائلتك أو زملائك في العمل في الوقت نفسه.

وتطور تطبيق “Samsung Health” منذ إطلاقه العام 2012 كمتتبع بسيط لبيانات الياقة البدنية، ليتحول إلى منصة شاملة للصحة واللياقة البدنية، بفضل مجموعة متنوعة من الميزات، بدءاً من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الذهنية إلى القدرة على تتبع أنماط النوم ومعدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم.

ومع تطور قدرات تطبيق “Samsung Health”، ازداد عدد الأشخاص الذين يستخدمونه، حيث يوجد الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط للتطبيق. وفي العام الماضي وحده، استطاع مستخدمو تطبيق “Samsung Health” حرق حوالي 30 مليار سعرة حرارية، حيث قطعوا حوالي 78 تريليون خطوة مجتمعة في العام 2020 – أي ما يعادل المشي من الأرض إلى الشمس والعودة 200 مرة.

وقال تاي جونغ جاي يانغ، نائب أول للرئيس ورئيس الفريق الصحي في وحدة أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: ” يعتبر نمط الحياة الصحي في عالمنا سريع الخطى من اكثر التحديات التي نواجهها- خاصة في هذه الأوقات – الأمر الذي يدفعنا باستمرار لتطوير تطبيق Samsung Health، وإضافة المزيد من الإمكانات لمنح المستخدمين المزيد من الوسائل للحفاظ على صحتهم، في أي مكان وفي أي وقت”.