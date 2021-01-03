“Samsung Internet 13.0” يرتقي بتجارب المستخدمين

عمان- أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح سامسونج انترنت Samsung Internet، السريع والموثوق وسهل الاستخدام. ويوفر متصفح Samsung Internet 13.0 سلسلة من الميزات والتحسينات الجديدة، والمصممة لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة تصفح آمنة.

وقال دو كيم، نائب الرئيس ورئيس مجموعة البحث والتطوير على الويب، أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: “تلتزم سامسونج بتحسين منتجاتها وخدماتها على نحو مستمر، لتقديم أفضل التجارب للمستخدمين، وتمكينهم من البقاء متصلين مع العالم من حولهم، ومنحهم الفرصة للاطلاع على كل ما هو جديد. تهدف سامسونج إلى جعل حياة المستهلكين أكثر سهولة، مع توفير جميع العناصر اللازمة لتمكينهم من الاستمتاع بأفضل ما تقدمه شبكات الإنترنت من مزايا، وأهمها راحة البال، إضافة إلى توفير الحلول والخدمات اللازمة للحفاظ على سلامتهم”.

من الصعب الوثوق هذه الأيام بمواقع الويب، والتمييز بين مواقع الويب الآمنة أو غير الآمن، وبالتالي تجنب تلقي إشعارات غير مرغوب فيها من مواقع ويب غير جديرة بالثقة، يحتوي متصفح Samsung Internet 13.0 على ميزة جديدة تقوم بإطلاق تحذير للمستخدمين، عند محاولة موقع الويب خداعهم وبالتالي البدء بإرسال الإشعارات لهم. ونظراً لمعرفتنا بأهمية الخصوصية بالنسبة للمستخدمين، فقد قمنا أيضاً بتضمين كل ما يحتاجون لمعرفته حول الوضع السري في الهواتف، والذي يمكنهم من مسح سجل التصفح الخاص بهم تلقائياً بمجرد إغلاق علامات التبويب، وذلك في قسم جديد مخصص للتعمق في مزايا وخدمات الوضع السري. كما تم تطوير رمز الوضع السري الجديد مع تثبيته بجوار شريط العناوين، بحيث يسهل التعرف على حالته (قيد التشغيل/مغلق).

وتتوفر الآن وحدات واجهة برمجة التطبيقات (API) الجديدة لمتصفح Samsung Internet 13، بما في ذلك: WebRequest، بروكسي، ملفات تعريف الارتباط، الأنواع، المحفوظات، الإنذارات، الخصوصية، الإخطارات، الأذونات، الخمول والإدارة. يمكن للمطورين استخدام واجهات برمجة التطبيقات هذه لإنشاء ملحقات أو وصلات، والاتصال بفريق سامسونج إنترنت للتحقق من وصلاتهم والموافقة عليها وإضافتها إلى متصفح سامسونج.

وتمت ترقية متصفح الإنترنت من سامسونج، الذي يستند إلى مشروع كروميوم مفتوح المصدر، إلى إصدار M83 الذي يوفر ميزات أمان وخصوصية جديدة، ويمنح المستخدمين مزيداً من القدرة على التحكم ببياناتهم.

وبدأ تطبيق Samsung Internet 13.0 عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام آندرويد على مستوى العالم اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر). إذا كنت مستخدماً حالياً، فستتلقى إشعاراً بمجرد استخدام سامسونج انترنت يخبرك بتوفر إصدار جديد. كل ما عليك فعله هو النقر تعلى خيار “تحديث”. يمكنك أيضاً تنزيل أحدث إصدار من سامسونج على متجر جوجل بلاي أو Galaxy.