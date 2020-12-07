“Sber” تطلق “روبوت” مطور للتعقيم خلالها مشاركتها في معرض جيتكس بالامارات

دبي – أعنت شركة Sber عن بدء التسويق على مستوى الشرق الأوسط والعالم لنسخة مجمعة جديدة من روبوت تعقيم جرى تطويره بواسطة مختبرSber’s Robotics ويتم استخدامه بالفعل في مكاتب الشركة ويتم الآن توفيره للشركاء في المناطق الروسية.

وقالت في بيان على هامش مشاركتها في معرض جيتكس، الذي يقام في الإمارات العربية المتحدة بين 6 و 10 من كانون اول (ديسمبر) الحالي، إنه من المقرر أن يتم تقديم الروبوت مع شركة الكمبيوتر الوطنية الشرق الأوسط (NCC ME) ، شريك Sber في المنطقة.

وأضافت أن الإصدار الجديد تمامًا “ليس فقط أكثر فاعلية وملاءمة للمستخدم من الإصدار السابق أو أي من بدائله. بل أنه يأخذ في الاعتبار جميع خصائص استخدام الروبوت في الحياة الواقعية، والتي تنطبق أولاً وقبل كل شيء على متطلبات سلامة الأشخاص”.

ولفت البيان إلى أن الروبوت المطور لا يقوم فقط بتهيئة مسار التنظيف الخاص به وبحركته في داخل الموقع، بل أيضًا يقوم بالتعقيم في الوضع التلقائي، باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، لقتل مسببات الأمراض وتنظيف الهواء والأسطح في غضون دقائق، ما يسمح بتعقيم المباني بشكل أسرع وأفضل.

إلى ذلك، قال ستانيسلاف كوزنتسوف، نائب رئيس المجلس التنفيذي (سبيربنك) إن هذا الروبوت هو أحد منتجات البحث والتطوير الأولى للسوق الأجنبي، و”يسعدنا أن حلولنا تهم الناس ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في العالم”.

وأضاف “يرى شريكنا NCC ME، الذي يروج للروبوت في الإمارات العربية المتحدة، إقبالًا كبيرًا على هذا المساعد الميكانيكي في الشرق الأوسط. من جانبنا، يسعدنا الانضمام إلى القضية، ومساعدة نظرائنا الروس والأجانب على مكافحة الوباء”.

من جهته، قال نائب الرئيس ، مدير الأبحاث والابتكارات ألبرت يفيموف، “تعتبر تعددية الاستخدامات والمرونة من بين المزايا الرئيسية للروبوت: إذا لزم الأمر، يمكن إعادة تكوينه بسهولة لسيناريو مختلف تمامًا، أو يمكن تغيير بعض معلماته.

تعمل الروبوتات على توسيع المناطق التي يمكن استخدام التطهير فيها بشكل كبير: يستخدم الأطباء الأشعة فوق البنفسجية فقط، بينما اليوم يمكن تطهير أي نوع من المباني – المكاتب والمدارس والمؤسسات العامة الأخرى – بهذه الطريقة”.