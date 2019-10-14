“SEED” ترحب بزيارة مديرة “wire”

عمان – رحب مدير مشروع SEED المهندس محمد رمضان بالزيارة التي قامت بها مديرة مؤسسة النساء في قطاع الطاقة wire جوانا أوساوي لمشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن، والتي اطلعت خلالها على قصة نجاح المشروع بتشغيل عشرات النساء من المجتمع المحلي في محافظة عجلون ولواء دير علا، كما استمعت إلى عدد من قصص النجاح التي روتها سفيرات الطاقة وعدد من عضوات اللجان المساندة، كما شاهدت فيديو مصور لعرض فترتي التدريب والتشغيل للشباب والشابات في منطقتي المشروع، واجتمعت مع عدد من نساء المجتمع المحلي اللواتي يعملن كرئيسات للجمعيات المحلية الشريكة لمشروع SEED في المحافظة، وناقشت معهن مدى استفادتهن من المشروع وتأثيره الإيجابي في دعم قضايا النوع الاجتماعي في المناطق المستهدفة. كما قامت مديرة مؤسسة WIRE في اليوم الثاني من الزيارة -التي استمرت ثلاثة أيام- بإطلاق المؤسسة في الأردن، وعلق المهندس محمد رمضان مدير مشروع SEED على إطلاق المؤسسة قائلاً: إن إطلاق هذه المؤسسة التي تعتبر نموذجاً متميزا لإبراز مقدرة السيدات على العمل والتميز في مجال الطاقة في الأردن سوف يسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به مشروع SEED في دعم توظيف وتشغيل النساء في قطاع الطاقة المتجددة. كما بيّن رمضان حرص المشروع والقائمين عليه على الابتكار والريادة واستثمار الطاقات والمواهب الابداعية وخصوصاً في القطاع النسائي وممثلات الجمعيات واللجان التطوعية المساندة للمشروع لتعزيز النمو الاقتصادي واستغلال الطاقة في مختلف مجالات الحياة.