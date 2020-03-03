SOS تطلق حملة لعيد الأم

عمّان– أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية حملتها السنوية بمناسبة عيد الأم، تحت شعار “كفالتك حضن دافئ وعيلة لطفل يتيم” وذلك بدعم من البنك الأهلي. تهدف الحملة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على كفالة الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري الذين ترعاهم الجمعية في كل من عمان وإربد والعقبة، حيث تعتمد الجمعية في تمويلها على تبرعات الأفراد والمؤسسات في القطاعات المختلفة.

وتبلغ قيمة كفالة الطفل 15 ديناراً شهرياً وكفالة الشاب 25 ديناراً شهرياً فيما تبلغ قيمة كفالة العائلة التي تتكون من 5-7 أطفال 50 ديناراً شهرياً.

وقالت المديرة الوطنية للجمعية رنا الزعبي إن الحملة تسعى لجمع التبرعات التي تحتاجها الجمعية لتأمين الاحتياجات المختلفة للأطفال والشباب من مأكل ومسكن وتعليم ورعاية صحية، والذين يزيد عددهم على (200) طفل وشاب في القرى وبيوت الشباب والشابات التسعة التابعة لها. وأوضحت أن نموذج الرعایة في الجمعیة يستند إلى أربعة مبادئ هي: الأم، الإخوة والأخوات، البیت والقریة. في كل منزل في القریة، توفر الأم الرعایة لخمسة إلى سبعة أطفال في جو من الحب والحنان یشبه إلى حد بعید جو العائلة الطبیعي.