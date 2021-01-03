“STARZPLAY” تبدأ بعرض الحلقات الأخيرة من “فايكنغز”

عمان- تمكن المشتركون الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مشاهدة الجزء الثاني من الموسم السادس حصرياً عبر “STARZPLAY”، وذلك ابتداء من 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

قدمت “STARZPLAY”، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمشاهدين مع اقتراب العام 2020 من نهايته، الجزء الثاني المرتقب من الموسم السادس والأخير من مسلسل “فايكنغز”. وتختتم الملحمة التاريخية التي نالت استحسان المشاهدين قصتها بأحداث مليئة بالتشويق والحروب والمشاعر، في خاتمة ستأسر قلوب المشاهدين.

وتم تقسيم الموسم السادس من المسلسل إلى جزأين يتألف كل منهما من عشر حلقات؛ حيث انتهى عرض الجزء الأول في وقت سابق من هذا العام، واستعدت “STARZPLAY” للبدء بعرض الجزء الثاني حصرياً في يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020، ليتمكن عشاق المسلسل من مشاهدة حلقاته الجديدة كافة عبر منصتها. فلا تفوتوا فرصة مشاهدة عالم راغنر لوثبروك المليء بالغموض والأحداث الشيقة، في أي وقت ومن أي مكان وعبر أي جهاز.

وتصدر مسلسل “فايكنغز” معدلات المشاهدة بين مستخدمي “STARZPLAY”. وكان من بين أكثر ثلاثة عروض مشاهدة عبر المنصة بين المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث شاهد هذه الدراما التاريخية نسبة 42 % من المستخدمين النشطين. وتؤكد هذه النتائج شعبية المسلسل الممتد على مدار أعوام عديدة في المنطقة؛ حيث عكف المشتركون على مشاهدته أكثر من مرة واحدة.

واختتم الجزء الأول من الموسم السادس من مسلسل “فايكنغز” أحداثه بمعركة ملحمية بين الروس والفايكنغز في مواجهة بين الأخوين، بيورن آيرونسايد (ألكسندر لودفيج) الذي يحارب دفاعاً عن وطنه إلى جانب الملك هارالد (بيتر فرانزن) ضد آيفار ذا بونلس (أليكس أندرسن)، الذي يقف في صف القوات الروسية في محاولة للسيطرة على النرويج.

ويشهد الجزء الثاني من الموسم الأخير احتدام الصراع بين الروس والفايكنغز لينتهي المسلسل بأحداث وخيمة. وخلال وجوده في آيسلاند، يبذل أوبا ما بوسعه لتحقيق حلم أبيه راغنر في الإبحار نحو الغرب أكثر مما سافر أي فايكنغ من قبل، إلا أن هنالك بعض الأمور غير المنتهية في إنجلترا. فقد أقام الفايكنجز مستوطنات هناك، واكتسحوا معظم البلاد -باستثناء ويسيكس. ملك ويسيكس، ألفريد العظيم، هو الحاكم الساكسوني الوحيد الذي يتحدى بشكل جدي سيطرتهم الكاملة. يجب أن يواجه آيفار ذا بونلس مرة أخرى، في المعركة، الملك الذي لم يكن يعرفه إلا عندما كان صبيا.

وتبدأ الحلقات العشر الأخيرة بقصة أول بطل خالد من الفايكنغ راغنر لوثبروك. فقد ارتقى راغنار من مجرد مزارع وثني نرويجي إلى محارب شهير يشق طريقه بقوة ليتقلد عرش الملك، حيث قاد مقاتليه غرباً لمهاجمة الأديرة والمدن في إنجلترا وإيرلندا وفرنسا. وبعد وفاته، ارتدى أبناؤه عباءة شهرته وواصلوا قتاله من سهول روسيا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وتتردد أسماء بيورن آيرونسايد وآيفار ذا بونلس وأوبا وهفستريك عبر التاريخ، لتتضح مصائرهم جميعاً مع نهاية القصة الملحمية “فايكنغز”.

وتبلغ الحروب بين الوثنية والمسيحية ذروتها في الأحداث الأخيرة ويجد المشاهدون الإجابة التي يبحثون عنها حول ابن راغنار الذي سيحمل إرثه. وتملأ الأحداث المثيرة الجزء الثاني من الموسم السادس لمسلسل “فايكنغز”، ويأخذ الكاتب مايكل هيرست المشاهدين إلى أحداث غير متوقعة ومشوقة تشد اهتمامهم أكثر من السابق. وستنال نهاية المسلسل بكل ما تنطوي عليه من تشويق وعاطفة ومفاجآت، رضا المشاهدين.

وتتوفر خدمة “STARZPLAY” في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.