“STARZPLAY” تطرح إنتاجها الجديد “بغداد سنترال”

عمان- تقدم “STARZPLAY”، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنتاجها الأصلي بغداد سنترال، الدراما المشوقة.

وتدور أحداث المسلسل القصير، المؤلف من ست حلقات، خلال فترة الغزو الأميركي للعراق العام 2003. واستقطب العمل بالفعل ثناءً واسعاً من قبل كبار النقاد حول العالم.

ويروي المسلسل قصة ضابط الشرطة العراقي السابق محسن الخفاجي (وليد زعيتر) الذي فقد كل ما يملك إلى أن أصبحت حياته صراعاً يومياً للبقاء وحماية ابنته المريضة مروج (جولاي نمير). وعندما يعلم باختفاء ابنته سوسن (ليم لوباني)، يجد خفاجي نفسه مقحماً في عملية بحث يائسة عنها، وفي مواجهة البروفيسورة الجامعية الغامضة زبيدة رشيد (كلارا خوري)، حيث يكتشف أن سوسن وصديقتيها المقربتين سناء (نورا القصور) وزهرة (ميساء عبد الهادي) يعشن حياةً خفية تقودهن إلى أخطار كبيرة. واحتفلت “STARZPLAY” بإطلاق المسلسل من خلال عرض خاص في “روكسي سينما” في “سيتي ووك” بدبي، بحضور نجمي المسلسل وليد زعيتر وجولاي نمير، والمنتجة المنفذة كايت هاروود، إلى جانب فريق الإدارة العليا في STARZPLAY وفي مقدمتهم معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، وخالد بنشوش، نائب الرئيس الأول للبرامج والاستحواذ. وبهذه المناسبة، قال خالد بنشوش: “يعكس العرض الحصري لمسلسل ’بغداد سنترال‘ مدى تركيز STARZPLAY منذ إطلاقها على تقديم أفضل محتوى بما يلائم أذواق وتطلعات المشتركين في المنطقة. ويعد المسلسل الجديد نقلة نوعية في مجال الدراما، بفضل الإخراج المذهل والسيناريو المتقن والأداء المميز لجميع الممثلين المشاركين فيه. ونحن على ثقة بأن ’بغداد سنترال‘ سيحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من المشاهدين، ولا سيما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما أو أكثر، لكونه يحمل طابعاً عربياً لا يمكن إغفاله. ويمثل عرض المسلسل تجسيداً لتركيز STRAZPLAY على تقديم محتوى منسجم مع البيئة المحلية، وبمعايير عالمية، ونحن فخورون بانضمام ’بغداد سنترال‘ إلى محفظتنا من الإنتاجات الأصلية المميزة”. ويشارك في بطولة “بغداد سنترال” كل من وليد زعيتر، كوري ستول، بيرتي كارفل، ليم لوباني وجولاي نمير مع فريق من الممثلين العالميين. والمسلسل من تأليف ستيفن بوتشارد مؤلف مسلسل “ذا لاست كينغدوم” والمرشح لجائزة البافتا، وهو مقتبس عن رواية لـ إيليوت كولا. وتتولى شركة Fremantle، الرائدة في إنتاج وتوزيع أفضل محتوى ترفيهي، مهام التوزيع العالمي للمسلسل.