“STARZPLAY” توقع اتفاقية شراكة مع “Discovery Inc”

عمان- أعلنت “STARZPLAY”؛ خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع Discovery Inc، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الترفيه الواقعي، لإطلاق discovery+، خدمة بث الفيديو الواقعي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن لمشتركي “STARZPLAY” الآن مشاهدة محتوى discovery+ ضمن نافذة خاصة تحمل علامتها التجارية عبر منصات “STARZPLAY” الحالية كافة. وجاء الإعلان عن اتفاقية الشراكة خلال فعالية افتراضية تم بثها من دبي.

وتتميز الخدمة التي سيتم إطلاقها في الشرق الأوسط وأفريقيا في إطار إطلاق عالمي واسع، بمحتوى متنوع وبرامج حصرية علاوة على عدد من أشهر المسلسلات الأصلية التي تتفرد بها علامات Discovery التجارية وأرست مكانتها الرائدة. بما في ذلك برامج نمط الحياة والعلاقات؛ والمنزل والطعام والجرائم الحقيقية؛ والأحداث الخارقة للطبيعة والمغامرات والتاريخ الطبيعي، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والبيئة ومجموعة من الأفلام الوثائقية عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قالت كاسيا كيلي، الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Discovery Inc: “يمثل إطلاق discovery+ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة بالغة الأهمية، تمكننا من إضافة 18 دولة ومنطقة إلى نطاق تغطية المنصة حول العالم، بما يمنح العملاء خيارات يسيرة للوصول إلى المحتوى الذي يفضلونه وتقدمه Discovery”.

ومن جانبه، قال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ”STARZPLAY”: “أسهم النمو غير المسبوق في الطلب على خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت في زيادة الحاجة إلى توفير المحتوى المميز الذي يقدم قيمة حقيقية للمشتركين. وانطلاقاً من مكانة STARZPLAY كمنصة رائدة في المنطقة في تقديم خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب، حرصنا على إبرام شراكات استراتيجية لتوفير مزيد من المحتوى والخيارات المتنوعة للمشتركين. ونحن على ثقة بأن إضافة محتوى discovery+ ستلقى ترحيباً كبيراً بين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع قدماً إلى تعزيز هذه الشراكة في المستقبل”.

وسيحظى مشتركو discovery+ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرصة الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المميز الذي سيضاف إلى المنصة شهرياً في أي وقت وعبر أي جهاز، بما يشمل البرامج العالمية مثل Shark Week؛ وMythBusters؛ وGold Rush؛ وExpedition Unknown؛ وHouse Hunters International؛ و90 Day Fiancé؛ وNASA’s Unexplained Files؛ وSay Yes to the Dress، علاوة على العديد من البرامج والمسلسلات الكاملة.

وسيتمكن مشتركو “STARZPLAY” من الوصول إلى مجموعة حصرية واسعة من أعمال discovery+ الأصلية والتي تضم عدداً من أشهر البرامج والمسلسلات التي يتم بثها عبر مختلف علامات Discovery التجارية بداية من المسلسلات الحصرية الآتية The Impossible Row؛ وAmy Schumer Learns to Cook (Uncensored); وJonBenet Ramsey: What Really Happened?.

وإلى جانب ذلك، ستقدم discovery+ البرامج المفضلة في المنطقة بداية من برامج الطهي العربية الشهيرة “فتافيت” وصولاً إلى مجموعة متكاملة من البرامج البيئية، فضلاً عن أكبر مكتبة للتاريخ الطبيعي من إنتاج شبكة “بي بي سي”، بما في ذلك “Planet Earth” و”Blue Planet”.

وبدوره، قال فرانشيسكو بيرتا، مدير أول تطوير الأعمال والتوزيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وشمال شرق أوروبا في Discovery Inc: “يمكننا المحتوى الواسع الذي تقدمه محفظتنا من تحقيق انطلاقة قوية مع شروعنا بتزويد المشتركين في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بخدماتنا المباشرة عبر قنوات سهلة الوصول وملائمة ومخصصة لكل سوق على حدة. ولا شك أن شراكتنا مع STARZPLAY هي مثال آخر على مساعينا الحثيثة لتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها مباشرة إلى العملاء من خلال الاستفادة من المزايا المنافسة والمتنوعة التي نمتلكها بدءاً من المحتوى الحصري الأصلي إلى قوة علامتنا التجارية وبصمتنا الواسعة في وسائل الإعلام الأكبر من نوعها على الإطلاق”.

والآن، بات بمقدور المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوصول إلى المحتوى الحصري مباشرة في أي وقت وعبر أي جهاز، بما في ذلك Apple TV من خلال تطبيق STARZPLAY والاستمتاع بآلاف الساعات من المحتوى المملوك لـDiscovery عبر اشتراك إضافي صغير.