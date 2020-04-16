STARZPLAY توقع اتفاقية لسنوات عديدة مع “وارنر براذرز” وتواصل تعزيز ريادتها في تقديم المحتوى المتميز

اتفاقية على مدار سنوات عديدة مع وارنر براذرز العالمية للتوزيع التلفزيوني يمنح المشتركين فرصة حصرية لمشاهدة المحتوى السينمائي من استوديو إنتاج الأفلام السينمائية الرائد في هوليوود

عمّان، الأردن، 15 نيسان 2020: أعلنت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية على مدار سنوات عديدة مع شركة “وارنر براذرز “، استوديو إنتاج الأفلام السينمائية الرائد في هوليوود. وتتمكّن STARZPLAY عبر هذه الاتفاقية من عرض المحتوى السينمائي الجديد والحصري عبر منصتها علاوة على توسيع محفظتها الحالية لمشتركيها الذين يتجاوز عددهم مليون مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بما يؤكد على التزامها الجاد والمستمر بتقديم تجربة مشاهدة تلاقي تطلعات العملاء.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستعمل STARZPLAY على إثراء محفظتها بمسلسلات جديدة من عالم دي سي السينمائي ليتمكن المشتركون من تعزيز تجربة مشاهدتهم في أي وقت وفي أي مكان وباستخدام أي جهاز. وسيحصل المشتركون على خيارات واسعة ومستمرة من المسلسلات التلفزيونية الرائدة الحائزة على الجوائز، مع بث بعض الحلقات عقب ساعات قليلة من عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة قال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس STARZPLAY: “جمعتنا علاقة وثيقة ومثمرة على مر السنوات القليلة الماضية مع ’وارنر براذرز‘، لتأتي هذه الاتفاقية الجديدة بمثابة خطوة ترتقي بعلاقتنا تلك نحو آفاق جديدة من التميز، وإنجازاً يؤكد على التزامنا بتزويد المشتركين بتجربة مشاهدة المحتوى الترفيهي المتميز. وتعتبر ’وارنر براذرز‘ أحد استوديوهات الإنتاج السينمائي الرائدة في هوليوود، ونحن فخورون بعرض ما تقدمه من محتوى مميز بجودة عالية في المنطقة بما في ذلك مسلسلات عالم دي سي المفضلة بين المشاهدين”.

وبدوره قال جيفري شليزنجر رئيس وارنر براذرز العالمية للتوزيع التلفزيوني: “يسعدنا توسيع شراكتنا الحالية مع STARZPLAY عبر توقيع اتفاقية طويلة الأمد، في خطوة تؤكد التزامنا المتواصل بإثراء المحتوى السينمائي في منطقة الشرق الأوسط. وتتمكن STARZPLAY في ضوء هذه الاتفاقية من مواصلة تعزيز ريادتها في تقديم المسلسلات الكلاسيكية السينمائية الجديدة والمتميزة خلال السنوات القادمة”.

وسيحظى مشتركو STARZPLAY بفرصة مشاهدة المحتوى المتميز من محفظة “وارنر براذرز” الواسعة والتي تضم المسلسلات الحصرية مع عالم دي سي والتي تتوفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم: بات وومان؛ ودووم باترول؛ وسوامب ثينغ؛ ومسلسل الرسوم المتحركة هارلي كوين. وإضافة لذلك، يمكن للمشتركين الاستمتاع بمشاهدة جميع المواسم من المسلسلات المتميزة على غرار سوبرناتشورال؛ وكاسل روك؛ وبيني وورث، ويونغ شيلدون، وحلقات المسلسلات التلفزيونية الكلاسيكية مثل: ذا أو.سي؛ وفرينج؛ وتو آند آ هاف مين. يذكر أن خدمة STARZPLAY متوفرة في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.