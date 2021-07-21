“sts” الأردنية تحصد جائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت العالمية لعام 2021

عمان- الغد – أعلنت إس تي إس اليوم عن حصولها على جائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت لعام 2021. حيث حصدت اللقب ضمن مجموعة من شركاء مايكروسوفت على مستوى العالم الذين اثبتوا أعلى درجات التميز والابتكار في تطبيق حلول مايكروسوفت لدى عملائهم في مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة قال مدير قسم منتجات وحلول مايكروسوفت في “إس تي إس”، هيثم عليان: “نحن فخورون بأن يتم اختيارنا مجددا وللمرة الرابعة منذ شراكتنا مع مايكروسوفت لنكون أفضل شريك أعمال لهم في الأردن، الأمر الذي يؤكد مكانتنا كشريك موثوق به لدى شركائنا وعملائنا، ويعكس التزامنا وقدرتنا على تقديم أفضل التقنيات بأعلى درجات القيمة المضافة لهم كشركة إقليمية رائدة، تحرص على استمرارية الابتكار و تبني أعلى معايير الاحترافية والجودة في تصميم وتنفيذ الحلول المتقدمة والموثوقة، اضافةً الى التزامنا الدائم بتلبية احتياجات عملائنا المختلفة على أكمل وجه.”

هذا وتُمنح جوائز أفضل شريك أعمال لشركاء مايكروسوفت الذين عملوا على تطوير وتقديم أكثر الحلول تميزا عبر استخدام تقنيات مايكروسوفت خلال العام الماضي. و تم تصنيف الجوائز على فئات مختلفة واختيار الفائزين بناء على تقييم مجموعة تضم أكثر من 4400 شريك أعمال من 115 دولة حول العالم، ليتم تكريم “إس تي إس” على تقديمها حلول وخدمات مايكروسوفت بشكل متميز في الأردن، وتحديدا عبر تطبيقها مشاريع البنية التحتية لسحابة .Azure

قال رودني كلارك، نائب رئيس الشركة، وحلول الشركاء العالميين، مبيعات القنوات، ورئيس القنوات في مايكروسوفت: “يشرفني أن أعلن عن الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شركاء مايكروسوفت للعام 2021”. وأضاف: “لقد أظهر هؤلاء الشركاء المتميزون التزامًا عميقًا ببناء حلول عالمية المستوى للعملاء، تشمل الحلول السحابية وبقية الخدمات وهم نخبة نظامنا البيئي.”