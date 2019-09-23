“STS” تحصد جائزة أفضل نمو لشركاء “Fortinet” في المنطقة



عمان- أعلنت شركة “إس تي إس-STS” الأردنية عن فوزها بجائزة أفضل نمو من بين شركاء “فورتينت-Fortinet” في المنطقة للسنة الثانية على التوالي، مؤكدة حفاظها على مكانتها القيادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة والمنطقة.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة تحقيق “إس تي إس” أعلى درجات النمو والتميز ونتيجة استمرارية النجاح في المشاريع التكنولوجية المتقدمة المطبقة لدى عملائها وما تتضمنه من تحقيقها الشهادات التقنية المتقدمة والمتخصصة التي تضمن استمرارية العطاء على أوجه استناداً إلى معايير الاحترافية التي قامت عليها “إس تي إس” على مر السنين.

وتم الإعلان عن هذه الجائزة خلال مؤتمر شركة “فورتينت” لشركائها في المنطقة الذي عقد الشهر المنصرم في فندق حياة عمان؛ حيث تم اختيار شركة “إس تي إس” من بين ستة شركاء أعمال، واستلمها المهندس أحمد كفاوين مدير قسم الشبكات التقني لدى “إس تي إس” ممثلاً عن الشركة.

ويعد فوز شركة “إس تي إس” بالجائزة تأكيدا لالتزام الشركة بطرح أحدث الحلول التقنية العالمية للمؤسسات والشركات في المملكة والمنطقة بأكملها بما يتوافق وبنيتهم التحتية وبأسعار منافسة تضمن التقدم بسير العمليات للعملاء من مختلف القطاعات.

وتعقيباً على هذا الإنجاز الكبير، شدد مدير عام المنتجات والحلول في شركة “إس تي إس”، إبراهيم المرضعة، على التزام الشركة بالمضي قدماً بقطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة وعلى عمق الشراكة مع شركة “فورتينت” العالمية كونها شريكاً استراتيجياً لشركة “إس تي إس”.

ومن جهته، عقب المدير الإقليمي لمنطقة شمال الخليج ومنطقة حوض المتوسط والعراق في شركة “فورتينت” عادل حجازي، قائلاً: يسعدنا أن نرى “إس تي إس” تحصد هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، لما يُظهر لنا هذا الفوز من قوتها ومتانتها، إضافة لعمق الشراكة وترسخها مع “فورتينت””.