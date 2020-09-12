“STS” تزود “الأردني الكويتي” بحلول “Dell EMC”

عمان – أعلنت شركة “إس تي إس”، الشركة الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السحابية وحلول التحول الرقمي في الأردن والمنطقة، عن تنفيذها لمشروع توسعة البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات للبنك الأردني الكويتي، عن طريق توظيف أنظمة البنى التحتية المدمجة المقدمة من شركة “ديل تكنولوجيز” العالمية ، حيث قدم المشروع تقنية “VxRail” الجديدة والمصممة لتوفير مساحات تخزين عالية وقابلة للتطوير، إضافةً للقدرات الحاسوبية المتقدمة، ما بدوره ينعكس وبشكل مباشر على زيادة الأداء للخدمات البنكية المدمجة وزيادة سرعة سير العمليات والخدمات لعملاء وفريق عمل البنك على حد سواء، ناهيك عن الأثر الكبير في تقليل النفقات والتكاليف المترتبة على البنك.

وكانت شركة “اس تي اس” قد قدمت هذا الحل وبالتعاون مع شركة “ديل تكنولوجيز” بناء على تعاونها الدائم مع فريق البنك وفهمها الكامل لمتطلبات البنك والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وانطلاقا من حرص إدارة البنك الأردني الكويتي على تبني الحلول الذكية المستقبلية التي تضمن تحسين مستوى خدماته المقدمة لعملائه من مختلف شرائح المجتمع والعمل بطرق ذكية لتبنى حلول التحول الرقمي المقدمة من شركة “إس تي إس” كونها شركة تتمتع بباع طويل وخبرات واسعة في هذا المجال، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.