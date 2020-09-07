“STS” تزود “الأردني الكويتي” بحلول “Dell EMC”



عمان – أعلنت شركة “إس تي إس”، الشركة الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السحابية وحلول التحول الرقمي في الأردن والمنطقة، عن تنفيذها لمشروع توسعة البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات للبنك الأردني الكويتي، عن طريق توظيف أنظمة البنى التحتية المدمجة المقدمة من شركة “ديل تكنولوجيز” العالمية ، حيث قدم المشروع تقنية “VxRail” الجديدة والمصممة لتوفير مساحات تخزين عالية وقابلة للتطوير، إضافةً للقدرات الحاسوبية المتقدمة، ما بدوره ينعكس وبشكل مباشر على زيادة الأداء للخدمات البنكية المدمجة وزيادة سرعة سير العمليات والخدمات لعملاء وفريق عمل البنك على حد سواء، ناهيك عن الأثر الكبير في تقليل النفقات والتكاليف المترتبة على البنك.

وكانت شركة “اس تي اس” قد قدمت هذا الحل وبالتعاون مع شركة “ديل تكنولوجيز” بناء على تعاونها الدائم مع فريق البنك وفهمها الكامل لمتطلبات البنك والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وانطلاقا من حرص إدارة البنك الأردني الكويتي على تبني الحلول الذكية المستقبلية التي تضمن تحسين مستوى خدماته المقدمة لعملائه من مختلف شرائح المجتمع والعمل بطرق ذكية لتبنى حلول التحول الرقمي المقدمة من شركة “إس تي إس” كونها شركة تتمتع بباع طويل وخبرات واسعة في هذا المجال، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

‏من جانبه، قال ماهر أبو سعادة رئيس تكنولوجيا المعلومات في البنك الأردني الكويتي: “إن البنك يسعى دوماً إلى تطبيق الحلول والتقنيات الجديدة، وأن قرار البنك باختيار الحل المقدم من شركة “س تي إس” قد جاء بناءً على تقييم فني كامل للحلول المقدمة والفوائد العائدة على البنك والمتمثلة في الأداء العالي، وبالتالي تقليل النفقات، بالإضافة إلى ثقتنا في التزام شركة “إس تي إس” بتلبية احتياجات ومتطلبات البنك، مما يجعلها داعما أساسيا في رحلتنا نحو التحول الرقمي والنهوض بسير عملياتنا ومستويات خدمة العملاء عبر تقديم خدمات بنكية رقمية ذات جودة عالية .”

ومن جهته علق مدير قسم مبيعات شركة “إس تي إس” في الأردن، السيد زيد المزاهرة‏ قائلا: “لطالما كان البنك الأردني الكويتي أحد السباقين في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، مما أتاح لنا وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي شركة “ديل تيكنولوجيز” تنفيذ هذا المشروع النوعي الذي سيشعر بأثره عملاء البنك وموظفيه خلال فترة قصيرة”، وأضاف: “هذا المشروع هو تجسيد حقيقي لمعنى الشراكة الاستراتيجية، حيث عمل فريق عملنا وفريق عمل البنك كفريق واحد حريص على تجسيد رؤية التحول الرقمي للبنك وتنفيذ المشروع بأفضل طريقة ممكنة”.