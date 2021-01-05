“Swvl” تطلق أولى خدماتها في الأردن

عمان- بعد نجاحها في كل من مصر وكينيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة، أطلقت “Swvl” – أول شركة تقنية ناشئة في منطقة الشرق الأوسط تقدم خدمة النقل الجماعي عبر حافلات خاصة وتعمل في عدة قارات، ومقرها دبي – أولى خدماتها في الأردن مؤخرا؛ خدمة “Swvl” للأعمال.

وعبر هذه الخدمة، توفر شركة “Swvl” ذات الاستثمارات الكبيرة، والتي جمعت ما يصل إلى 90 مليون دولار أميركي ويبلغ تقييمها الحالي 230 مليون دولار أميركي، للشركات أفضل وسيلة نقل يومية جماعية خاصة لموظفيها، مع إمكانية تخصيص خطوط السير والوجهات لتلبية احتياجاتها المختلفة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الموظفين والموظفات، وتوفير ما يصل إلى 40 % من تكلفة نقل الموظفين على الشركات.

وتقدم “Swvl” وسيلة نقل آمنة ومريحة لموظفي الشركات والمؤسسات الذين لا يفضلون استخدام وسائل النقل العامة، ولكنهم في الوقت نفسه لا يستطيعون تحمل تكاليف التنقل عبر وسائل النقل الخاصة يوميًا، حيث تمنحهم فرصة التنقل في حافلات نقل جماعية عالية الجودة ضمن خطوط سير ومحطات ثابتة في أوقات معينة وتكلفة محددة مناسبة للجميع، مع إمكانية الدفع بطرق متنوعة عبر تطبيق سهل الاستخدام. ومن المقرر أن تطرح “Swvl” خدماتها الأخرى المخصصة لرحلات الأفراد في وقت لاحق في الأردن، لتصل بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وتعقيبا على هذه الخطوة، قال كريم زيناتي، المدير العام لـ “Swvl الأردن”: “سعداء بدخول “Swvl” السوق الأردني بعد النجاح الكبير الذي حققته في الدول التي تعمل ضمنها، ويسرنا أن نقدم في الوقت الحالي حلول نقل آمنة وموثوقة للشركات ضمن أعلى المعايير وبأفضل التكاليف. ونتطلع في المستقبل القريب نحو توسيع خدماتنا في المملكة لنجعل خدمات “Swvl” الخيار الأمثل للأفراد عند تنقلهم في وسائل النقل العامة”.