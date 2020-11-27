“TechAID” تدعم 9 شركات ناشئة

إبراهيم المبيضين

عمّان – أكّد رئيس مجلس الشركات الناشئة “ستارتبس جو” أمجد صويص أمس أن المبادرة الوطنية “TechAID” التي أطلقتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات” انتاج” والمجلس بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي ما تزال مستمرة وقد دخلت الآن مرحلتها الرابعة.

وأوضح صويص في تصريحات صحفية لـ”الغد” أن المبادرة التي تهدف الى مساعدة شركات ناشئة أو متوسطة تمتلك حلولا مبنية على التكنولوجيا الجاهزة للتطبيق في مجالات متعددة لتسويق منتجاتها والتوسع في الاسواق المحلية والعالمية، مشيرا الى انها انجزت مرحلتين : الأولى والثانية.

وأوضح أن المرحلة الاولى من المبادرة تقدم لها 12 شركة للاستفادة من المبادرة واختارت لجنة التحكيم 7 شركات للعمل معها ومساعدتها في الجوانب التي تحتاجها تسويقية او ارشادية او مساعدتها في الوصول الى اسواق محلية او خارجية.

واضاف صويص “المرحلة الثانية شهدت تقدم 9 شركات للاستفادة من المبادرة وتم اختيار شركتين منها لمساعدتها في جوانب متنوعة”. واكد أنه تم اطلاق المرحلة الثالثة التي تقدم لها 9 شركات وسيصار الى دراسة حالتها واهليتها للاستفادة من المبادرة خلال الاسبوع المقبل، ليجري بالتزامن اطلاق المرحلة الرابعة وفتح الباب امام الشركات للتسجيل فيها.

ولخص صويص حديثه قائلا ” قد تمت مساعدة واستفادة 9 شركات في اول مرحلتين من المبادرة وما يزال العمل مستمرا معها لمساعدتها ودعمها في جوانب متعددة تسويقية وارشادية او في الوصول الى اسواق محلية وخارجية”.