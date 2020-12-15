“The 8Log” تعلن الفائزين بمسابقة الكتابة لطلبة الجامعات



عمان- احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف بعد غد، تعلن مدونة أمنية “The 8Log”، غدا، عن أسماء الفائزين بمسابقة الكتابة باللغة العربية لطلبة الجامعات الأردنية، وذلك خلال بث مباشر من صفحات شركة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مدونة “The 8Log” قد أطلقت الشهر الماضي مسابقتها للكتابة التي تقام للسنة الثانية على التوالي، في دعوة مباشرة منها لتشجيع وتحفيز الطلبة على إحياء اللغة العربية والنهوض بها لإثراء المحتوى الإلكتروني من جهة، وتسليط الضوء على المواهب الكتابية الشابة التي يحتضنها الأردن مركز رأس المال البشري المبتكر والمبدع في المنطقة العربية.

ومر العشرات من الطلبة من المشاركين في هذه المسابقة النوعية التي تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات الأردني، بعدد من المراحل إلى أن تأهل منهم 7 طلاب للمرحلة النهائية، والذين حصلوا بدورهم على دورة تدريبية متخصصة على فنون وأصول الكتابة الصحيحة لمواقع الإنترنت عقدتها منصة “أنوان”.

وأفرزت لجنة التحكيم المكونة من؛ إبراهيم خريسات- رئيس تحرير موقع هاشتاق عربي، ونسرين الرواشدة- مديرة المساقات الالكترونية في منصة إدراك، ونجود سرحان- مدير إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد، وبتول أرناؤوط- مسؤولة الاتصال المؤسسي والإعلام في شركة أمنية، خمس مقالات لتتأهل للمرحلة النهائية؛ حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى خلال فعالية افتراضية تديرها رولا نصراوين من قسم المسؤولية المجتمعية في شركة أمنية.

واعتمدت لجنة التحكيم على معايير محددة لتقييم المقالات المشاركة في المسابقة، وهي استخدام لغة عربية موجزة وواضحة، والكتابة بأسلوب بسيط وغير معقد، وتقديم معلومات جديدة ومثيرة للاهتمام، وأن يكون المحتوى متوافقا مع محركات البحث (SEO)، على أن يندرج موضوع المقال ضمن إحدى الفئات الآتية: التكنولوجيا، الأمن السيبراني، التسلية، الحياة/الصحة، الرياضة، السفر، الفن والثقافة، النصائح المهنية، ريادة الأعمال.