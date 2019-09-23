“THE Group” تحصد جائزة الشركة الأسرع نموا للعام الحالي



عمان- حصدت المجموعة التجارية “THE Group” الرائدة والمالكة لكل من “Cozmo” و”Readers” و”BHS” و”M&Co.” و”Hamleys” و”Cozmo Home”، جائزة الشركة الأسرع نمواً للعام الحالي “Fastest Growing Business” ضمن النسخة الثانية من جوائز مجلة “Jordan Business 2019″، وذلك نظراً لأدائها القياسي خاصة في مجال الاستدامة وبموجب فوزها بأعلى نسبة تصويت مع استيفائها جميع المعايير الموضوعة، الأمر الذي يعد إنجازاً يضاف لسلسلة إنجازاتها المتتالية.

وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن المجموعة التجارية “THE Group”، رئيسها التنفيذي، عماد البخاري، وذلك ضمن حفل أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال للإعلان عن الجهات الفائزة بالجوائز بفئاتها المتعددة، والهادفة لتقدير وتكريم صناع التغيير في قطاع الأعمال الأردني ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، فضلاً عن تشجيع ثقافة التميز، وبحضور حشد من ممثلي المؤسسات المشاركة والمرشحة، والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات في المملكة. وفي تعليق له حول هذا الإنجاز، عبر الرئيس التنفيذي لـلمجموعة التجارية “THE Group”، عماد البخاري، عن فخره بترشيح المجموعة التجارية لجائزة مجلة “Jordan Business” التي تعد من أرقى المجلات المتخصصة بالاقتصاد وأعلاها تصنيفاً، وبنيل جائزتها، مبيناً أن ذلك يعكس حجم الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المجموعة بمختلف طاقاتها وكوادرها، كما أنه يعكس كفاءة خططها واستراتيجياتها الرامية للارتقاء بسوق التجزئة المحلية ومواصلة إحداث نقلات نوعية في تجربة التسوق وتلبية احتياجات المستهلكين، وبالتالي الحفاظ على مكانة المجموعة والعلامات التجارية التي تمتلكها وتديرها، وتصدر المشهد في مجال عملها. واختتم البخاري بتأكيد عزم المجموعة التجارية على مواصلة السعي لتعزيز وتطوير أعمالها، وبالإشادة بجهود القائمين على المجلة وبشكر كل من صوت لاختيار المجموعة لنيل هذه الجائزة.

وتنطوي جائزة مجلة “Jordan Business”، وهي جائزة الأردن للأعمال، على أهمية كبيرة كونها تعمل على إبراز الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المملكة في مجالي الأعمال والتميز. وتُمنح الجائزة للأفراد والشركات والعلامات التجارية لتثمين مبادراتهم وإنجازاتهم غير المسبوقة في هذا القطاع.