“The Premiere” الليزري من “سامسونج” يقدم حلا شاملا لمتطلبات الترفيه

عمان- على الرغم من الحلول كافة المتاحة اليوم على مستوى العالم لاحتواء وباء فيروس “كورونا” والقضاء عليه، من أجل تمهيد الطريق للعودة للحياة الطبيعية بمختلف نشاطاتها في المجالات كافة، إلا أن التخوفات ما تزال قائمة لدى الكثيرين -حتى ممن تلقوا اللقاح المضاد- بشأن ممارسة حياتهم بالشكل الذي كانت عليه قبل الجائحة، مع تفضيلهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كالابتعاد عن الخروج للترفيه خارج المنزل، ومراعاة مسافة الأمان خاصة في العمل وتحديداً في حال عقد الاجتماعات، ما أسفر عن متطلبات جديدة لقضاء أوقات ترفيهية منزلية أو للعمل والتعلم دون التنازل عن تعليمات الحفاظ على الصحة اليوم.

وشركة “سامسونج إلكترونيكس”، التي تضع على عاتقها مهمة خلق الإمكانيات عبر ما تقدمه من تقنيات ومنتجات وحلول لا تنطوي فقط على تجارب رقمية، بل إنها تقدم أيضاً قيمة حياتية وإنسانية، ارتأت منذ بداية الجائحة أن لا تقف مكتوفة اليدين، وأن تقدم لزبائنها سواء من الأفراد أو المؤسسات حلاً يوائم احتياجاتهم الترفيهية والمهنية، ويتماشى مع توجهاتهم الاحترازية، وذلك مع إطلاقها لجهاز العرض السينمائي المتكامل والمبتكر The Premiere بالإسقاط القصير وبدقة 4K الذي حصد جائزة المنتدى الدولي للتصميم 2021(iF Design).

ويتميز جهاز العرض “The Premiere” الذي يعد الأول من نوعه في العالم الذي يعتمد على تكنولوجيا HDR10+ بطرازيه LSP9T المزود بتقنية الليزر الثلاثي والذي يغطي مساحة شاشة قياسها 130 بوصة، وLSPT7 المزود بتقنية الليزر المتقدمة والذي يغطي مساحة شاشة قياسها 120 بوصة.

ويقدم جهاز العرض “The Premiere” تفاصيل واضحة للمشاهد المعروضة بدقة سطوع تبلغ 2800 (لومن) في طراز LSP9T مقابل 2200 (لومن) في طراز LSPT7 حتى في ظل ظروف الإضاءة الساطعة، مع تباين لوني مذهل ودقة ألوان عالية على مساحة الشاشة، متيحاً تجربة مشاهدة واقعية نابضة بالحياة، وهو ما يجعله مثالياً لتجربة سينما منزلية أو لعروض تقديمية سواء مهنية في بيئات الأعمال أو تعليمية في المؤسسات التربوية والأكاديمية لا تضاهى لما ستظهره من تفاصيل بشكل غير مسبوق.

وصممت “سامسونج” جهاز العرض “The Premiere” بميزات متقدمة لتجربة تشبه المسرح؛ حيث إنه يدعم وضعية “صانع الأفلام FILMMAKER Mode”، لعرض الأفلام ومشاهدتها بالطريقة التي أراد المُخرج مشاهدتها بها.