“The Tank” تبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بموسهما الجديد



عمان – أعلنت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank، عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الترشيح للموسم الجديد من برنامجها الخاص بالشركات الريادية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتمكين بيئة ريادة الأعمال في المملكة ودعمها المستمر لرواد الأعمال الشباب.

ووضعت حاضنة The Tank عدداً من الشروط الواجب توفرها في الرياديين الراغبين بالانضمام للموسم الجديد منها؛ أن يتجاوز عمر المتقدم 18 عاماً، وأن يمتلك شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا وتستخدم واحدة من التقنيات التالية: إنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي أو الواقع الافتراضي أو الأمن السيبراني أو التكنولوجيا المالية، أو البلوك تشين، أو التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع إلكتروني متخصص، أو التطبيقات الذكية، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل المبكر أو التحقق من صحة الفكرة ويمتلك منتجاً أو خدمة قابلة للبيع.

وستحظى الشركات الناشئة التي سيتم قبولها بالموسم الجديد من البرنامج بمجموعة متكاملة من الخدمات أبرزها؛ الإرشاد الفردي، وحضور ورش عمل ودورات تدريبية، وتسهيل آليات الوصول التمويل، والاستشارات المالية والقانونية، وتطوير الأعمال والتسويق، والتشبيك مع مستثمرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى توفير مساحات مكتبية، وتسهيل الترخيص المهني، الإعفاءات الضريبية والجمركية. يمكن التقديم على برنامج الاحتضان عن طريق تعبئة النموذج الخاص والذي يمكن الوصول إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحاضنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة، أن الموسم الجديد لبرنامج الحاضنة سيستقبل 20 رائد أعمال، وذلك بعد التأكد من امتثالهم للشروط والمعايير الموضوعة مسبقاً وإعدادهم لعرضين تقديميين وإجرائهم لمقابلة مع لجان التحكيم.