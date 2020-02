“The Tank” تحتفل بالدفعة الأولى من روّاد الأعمال

عمان -احتفلت شركة أمنية بانجازات العام 2019، وخاصة بتخريج 16 شركة ريادية استفادت من خدمات حاضنتها لريادة الأعمال The Tank خلال الموسم الماضي، فيما رحبت مرة أخرى بـ 21 شركة ناشئة انضمت في الموسم الثاني، كما وكرمت شركاءها، وذلك خلال حفل عشاء أقيم الأربعاء الماضي في مطعم مجدولين.

وخلال الحفل، رحب رئيس دائرة التسويق في شركة أمنية، زيد ابراهيم بجميع الشركات الريادية المحتضنة في The Tank وبشركاء الحاضنة، كما واحتفلنا بتخريج كل من Decapolis, GSRApp، SOLVillion، HighTik، Smart Data Logger، ChangeCom Controlcast,،Jordanian Academia Industry Platform ،Alefredo Books ، Costo، InnoPharma، Winchak،Bosaltak،EasyKit ، SimCar، Apercu، التي استفادت من خدمات الحاضنة لتسريع نموها، ووصولها إلى أهدافها المرجوة. وهنأ ابراهيم، خريجي حاضنة The Tank، معربا عن فخره واعتزازه بهذه النخبة المتميزة من الرياديين الشباب الذين امتلكوا روح المبادرة والابتكار، وقرروا خوض غمار عالم ريادة الأعمال، بدعم ومساندة من حاضنة The Tank، التي قدّمت لهم خدمات احتضان فريدة ومتميزة من نوعها، ما لفت أنظار واهتمامات شركات عالمية وإقليمية التي قدمت خدمات احتضان متخصصة لعدد منهم، وحصلت شركات أخرى على استثمارات مالية، فيما حصلت أخرى على جوائز محلية وعربية وعالمية أو وصلت للتصفيات النهائية في مسابقات عالمية. وأعرب إبراهيم، عن أمله في أن تتمكن الدفعة الجديدة التي انضمت للموسم الجديد من برنامج حاضنة The Tank، من تطوير مشاريعهم والارتقاء بها لتصبح مشاريع إقليمية وعالمية كبرى.

من جانبها، قالت مديرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية، نيكول شاهين خلال حفل العشاء، إنّ حاضنةThe Tank التي تعد مؤسسة متميزة لدعم ريادة الأعمال في المملكة، قد حققت منذ انطلاقتها الكثير من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان، مشيرة إلى أبرز ما تحقق من هذه الإنجازات خلال العام الماضي، كإتاحة الفرصة لـ 8 شركات ناشئة للمشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة (MWC) الذي أقيم في برشلونة الإسبانية، وإطلاق أول برنامج يقدم خدمات ما قبل الاحتضان “إنترنت الأشياء” يتضمن جلسات توعية، وتبادل الأفكار، والتدريب المهني والتقني ومسابقات الهاكاثون، التي توفر المنصة المثالية لدعم الشباب المبدعين والمبتكرين، بالشراكة مع شركة ابتكار.