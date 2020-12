“The Tank” ترعى الأسبوع العالمي الريادة الأعمال 2020

عمان – للسنة الثانية على التوالي، وفي إطار جهودها المستمرة لتمكين بيئة ريادة الأعمال ودعم الرياديين الأردنيين، أعلنت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank عن تقديم رعايتها الاستراتيجية للأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي أقيم افتراضياً بتنظيم من مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال (QRCE) خلال الفترة من 16- 22 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي.

وينضم الأردن والشركات الداعمة للريادة والابتكار وعلى رأسها شركة أمنية إلى قائمة الدول والشركات التي تحتفي سنوياً بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في أكبر وأهم حدث يقام على مدار أسبوع كامل على مستوى العالم، تقام خلاله العديد من الأنشطة والفعاليات والدورات التدريبية التي تحفز وتنمي روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح وأصحاب الأفكار المبتكرة، إضافة لكونه فرصة مميزة للراغبين في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال.

حاضنة The Tank التي فرضت حضورها المتميز في هذه الفعالية، استضافت على مدار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال سلسلة من الأنشطة والندوات التي تم بثها على منصاتها للتواصل الاجتماعي أبرزها؛ حلقة نقاشية تم تسليط الضوء خلالها على جهود حاضنة The Tank في دعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة، عقدت بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية، وشارك فيها رئيس دائرة التسويق في شركة أمنية زيد إبراهيم.

أيضا عقدت حاضنةThe Tank جلسة تعريفية بأمن المعلومات والأمن السيبراني، حيث قدمها من فريق الأمن السيبراني في شركة أمنية مالك الزويري، وحلقة نقاشية عقدت بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط حول صندوق البحث والابتكار ودور القطاع الخاص في الابتكار وجهود المركز الوطني للإبداع في تنظيم منظومة ريادة الأعمال، وجلسة نقاشية حول كتاب يروي قصص رواد الأعمال الناجحين ، إلى جانب حلقة نقاش حول تمكين المرأة كمفهوم وريادة الأعمال كأداة بالتعاون مع منصة SHEE ، شاركت فيها رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويقي في شركة أمنية، وجيهة الحسيني، وأدارتها نور أبو جبارة مسؤولة ريادة الأعمال والابتكار في حاضنة The Tank.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، عن فخره واعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank مع مركز الملكة رانيا للريادة، مشيراً إلى للجهود العظيمة التي يبذلها القائمون على هذا المركز لتنظيم فعاليات الأسبوع العالمي للريادة، إلى جانب عقد العديد من الأنشطة والبرامج التي استفاد منها رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمهتمين في هذه المجالات في المملكة.

ولفت شطارة، إلى أن مشاركة حاضنة The Tank في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ورعايتها الاستراتيجية له في هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني منها الأردن كما دول العالم أجمع نظرا لانتشار فيروس كورونا، يعزز من الدور المتنامي للحاضنة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، خصوصاً في هذه الأوقات التي تستدعي إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي فاقمها انتشار الفيروس، مبيناً أن الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة هي من أبرز الحلول لهذه التحديات.

واستعرض شطارة، الجهود التي بذلتها أمنية وحاضنتها The Tank في دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة مواتية ومحفزة لها قبل وأثناء جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الحاضنة تأسست وفق أعلى المواصفات العالمية وتعتمد آلية احتضان قوامها تقديم خدمات لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة عالية الجودة لمساعدتهم على تطوير هذه الأفكار وتزوديهم باحتياجاتهم وتوفير الوقت والتكلفة والجهد عليهم.

