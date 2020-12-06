“The Tank” ترعى مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة

عمان- أعلنت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank، عن رعايتها الرسمية لمسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة التي أقيمت على هامش الأسبوع العالمي للريادة 2020، الذي نظمه مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال خلال الفترة من 16 – 22 تشرين الثاني. وشارك في هذه المسابقة طلبة من 11 جامعة أردنية هي؛ جامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وجامعة عمّان الأهلية، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الأردنية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة البلقاء التطبيقية، والجامعة العربية المفتوحة.

ونفذت الجامعات المشاركة، سلسلة من ورش العمل وجلسات الإرشاد والتوجيه للأفكار التي قدمها الطلبة المشاركون، ثم بناء على معايير الاختيار التي وضعتها لجنة التحكيم وشاركت فيها مديرة الريادة والابتكار في شركة أمنية، نيكول شاهين، رشحت كل جامعة شركتين ناشئتين لعرض أفكارهما في اليوم الأخير للمسابقة، حيث تنافس 22 مشروعاً، وفاز في المراكز الثلاثة الأولى كل من Permula من جامعة العلوم التطبيقية وحصل على المركز الأول، ومشروع Alefredo من الجامعة الأردنية وحصل على المركز الثاني، فيما حصل مشروع Mu7taj من جامعة مؤتة على المركز الثالث.

وهنأت شاهين المشاريع الفائزة بالمسابقة وقالت: “إن رعايتنا لمسابقة الريادة لطلبة الجامعات الأردنية في سنتها الثانية يعزز من مكانة أمنية المتقدمة في سوق الريادة المحلي، ويعكس مدى اهتمام حاضنة The Tank بدعم المشاريع والأفكار الرائدة والمبتكرة لدى طلبة الجامعات الأردنية وترسيخها لدى هذه الفئة التي نرى فيها الأمل والتصميم والإرادة لخلق وإيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي يواجهها المجتمع الأردني بكافة فئاته”. وأشارت شاهين إلى الفرص والفوائد التي يوفرها الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للشباب المشاركين، من خلال عقد سلسلة من الأنشطة والندوات التدريبية التي تم بثها على منصاتها للتواصل الاجتماعي لتطوير وتنمية مهاراتهم وأفكارهم ووضعهم على الطريق الصحيح من خلال تشبيكهم مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال، موضحة أن هذا الأسبوع يعد من أضخم وأكبر الأحداث العالمية التي تحتفي برواد الأعمال وتشجعهم على خلق الأفكار الريادية كما في مسابقة طلبة الجامعات، بالإضافة إلى توعيتهم بطرق التغلب على التحديات التي قد تعترضهم أثناء ممارسة العمل الريادي وأساليب إدارة المشاريع الناشئة والتسويق الملائم والمدروس لها.