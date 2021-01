The Tank توقع مذكرة تفاهم مع راديو ريادة

عمان – أعلنت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank عن توقيعها مذكرة تفاهم مع راديو ريادة، المتخصص في ريادة الأعمال لرسم أطر التعاون الثنائي في مجال زيادة الوعي بثقافة الريادة وتحفيز الشباب الأردني الواعد على إقامة وتأسيس مشروعات ريادية مبتكرة.

وراديو ريادة هو إذاعة متخصصة في ريادة الأعمال تهدف لنشر وترويج ثقافة الريا وتصحيح المفاهيم الريادية، بالإضافة إلى الإيجابية والإبداع والابتكار والتكنولوجيا والتطوع.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم The Tankبالترويج لإذاعة ريادة على جميع منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشبييك الإذاعة مع وحدة شباب أمنية لمساعدتهم في الأنشطة الإذاعية، والسماح لمعدي ومقدمي البرامج في الإذاعة من الاقتباس وإعداد المحتويات الخاصة بالريادة والتكنولوجيا من المقالات ومقاطع الفيديو المنشورة على مدونة أمنية The 8Log، كما قد ترعى الحاضنة بعض مسابقات الإذاعة وتقديم الجوائز للفائزين.

في المقابل، ستقوم إذاعة ريادة بنشر وتغطية كافة أنشطة وفعاليات The Tank وإجراء المقابلات مع مسؤوليها حول مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة ببيئة ريادة الأعمال، وخدمات وبرامج الاحتضان وقصص النجاح التي تدعمها الحاضنة.

وأشار المدير التنفيذي لراديو ريادة السيد عامر أحمد، ان مذكرة التفاهم مع حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank تشكل نقلة نوعية لراديو ريادة للوصول الى القطاع الاكبر من الشباب في جميع انحاء المملكة من خلال البرامج التي سوف تقدم بالتعاون مع The Tank , ويأتي التعاون مع شركة أمنيه لما لها من دور كبير بالتفاعل مع الشباب والوصول لهم وهم احدى الفئات التي يستهدفها راديو ريادة لترويج ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الشباب ونشر الإيجابية لتصل لمختلف مناطق المملكة والوطن العربي، لنكون صوت الايجابية والريادة والرياديين في الاردن والوطن العربي، وهذه المذكرة واحدة من المذكرات التي يسعى راديو ريادة لتوسيع دائرتها لتشمل جميع حاضنات ومسرعات الاعمال في الاردن والوطن العربي. وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، على هذا التعاون وقال: “من شأن هذه الشراكة النوعية أن تنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجع الشباب الأردني من أصحاب الأفكار الريادية المبتكرة والطموحة على البدء بمشاريعهم الناشئة التي تعد اليوم العمود الفقري للاقتصاد الوطني”.