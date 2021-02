“The Tank” شريك في برنامج “Founder Institute”

عمان – ضمن جهودها المستمرة في تمكين بيئة ريادة الأعمال في المملكة، عبر دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتوسيع شبكة علاقاتهم، أعلنت حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank عن عقدها شراكة مع منظمة Founder Institute ودعم حضور 4 شركات ناشئة لبرنامج Founder Institute.

وتُعد منظمة Founder Institute، أكبر مُسرعة أعمال في العالم وساعدت منذ تأسيسها في العام 2009 في سيليكون فالي في انطلاقة أكثر من 4500 شركة ناشئة من 200 مدينة وست قارات.

وجاءت فكرة تأسيس برنامج Founder Institute، نظراً لأن معظم رواد الأعمال في مراحل الفكرة والإطلاق يفتقرون إلى البنية وشبكة الدعم اللازمة لتحقيق النجاح.

وستخضع الشركات الأربع الناشئة لبرنامج التدريبي الذي يشمل ورش عمل وجلسات إرشادية في مجالات: التوجيه، والرؤية، وتنمية العملاء، والإيرادات، والعلامات التجارية والتصميم، الارشاد القانوني وقضايا الملكية الفكرية، وتطوير المنتجات، والتوظيف، والنمو، والقيمة المالية، والتمويل، وعرض الأفكار، إلى جانب للعديد من الفرص الاستثمارية. كما ستقوم حاضنة The Tank في المشاركة لجان التحكيم والإرشاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، في تعليقه على هذه الشراكة، إن حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank تسعى دائما وبصفتها راعية الابتكار والإبداع في المملكة، إلى ابتكار حلول فريدة وإبداعية لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الأردنية من مواجهة التحديات التي تعترضهم خلال مراحل التأسيس وانطلاق أعمالهم في السوق، مبينا أهمية هذه الشركات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني ودورها في توفير فرص اقتصادية وفرص عمل لكثير من الشباب الأردني.

وأوضح شطارة، أن الحاضنة وفي ضوء إدراكها المبكر لأهمية هذه الشركات سخرت كامل طاقاتها وخبراتها لدعم الريادة والابتكار، عبر عقد شراكات وبرامج تعاون مع العديد من مسرعات الأعمال العربية والإقليمية والعالمية التي تمتلك خبرات احترافية عالية في هذا المجال، لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة من لعب دورها المتوقع في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تنميته وتطويره من خلال تدريبها وتأهيلها وتعزيز مهارات القائمين عليها، مبينا أن هذه الشراكات تصب في نهاية المطاف لخدمة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة Founder Institute في الأردن، ماهر سنتريسي، ان هذه الشراكة تسعى الى اعطاء الفرص وتمكين رواد الأعمال لبناء شركات تقنية تؤثر بشكل إيجابي على المنطقة والعالم من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وتتطلع لتعاون مستمر لدعم رواد الأعمال للوصول الى النجاح بغض النظر عن موقعهم أو خلفيتهم.