“The Tank” و”IBTECAR” تقيمان يوما مفتوحا للابتكار

عمان- ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للريادة، نظمت حاضنة أمنية لريادة الأعمال “The Tank” بالتعاون مع شركة الابتكار للاستشارات، وللسنة الرابعة على التوالي، يوماً مفتوحاً للابتكار في إنترنت الأشياء، وذلك في مقر الحاضنة، في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وتضمن اليوم المفتوح، جلسة حوارية تحت عنوان “إنترنت الأشياء.. التحديات والفرص” تحدث فيها مختصون وخبراء عن الثورة التكنولوجية الجديدة التي يشهدها العالم، وأحدث التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على إنترنت الأشياء.

وأقيمت خلال اليوم المفتوح أيضاً، مسابقة هاكاثون عرض فيها طلبة مبتكرون وأصحاب شركات ناشئة، نحو 20 مشروعاً ونموذجاً أولياً في مجال إنترنت الأشياء بعد اختيارهم مما يزيد على 70 طلبا، وذلك أمام لجنة تحكيم مكونة من ريتا الشنطي، مديرة الالتحاق في أويسس 500، وسامر الدماسي، المدير الفني في شركة سام للهندسة والتجارة، وأحمد الصبيحي، مدير التحول الرقمي في أمنية.

وأعلنت اللجنة فوز كل من مشروع “IOBEE” في المركز الأول، ومشروع صفها “SUFHA” في المركز الثاني، ومشروع “Hydroponic Farming” في المركز الثالث؛ بمجموع جوائز نقدية مقداره 2000 دينار.

وهنأت مديرة الاتصال المؤسسي في شركة “أمنية”، نيكول شاهين، الفائزين بمسابقة الهاكاثون، مشيرة إلى أن عملية اختيار الفائزين الثلاثة، أخذت بعين الاعتبار العديد من المعايير المتمثلة في جودة وسهولة التطبيق لهذه المشاريع، وإمكانيات نموها ومستوى الابتكار فيها، إضافة الى الفائدة المتوقعة منها وانعكاساتها على المجتمع، مثمناً جهود لجنة التحكيم في هذه المسابقة.

وأضافت شاهين: “فخورون بالتعاون مع شركة الابتكار، لإقامة مسابقات هاكاثون لتحفيز المهارات الإبداعية لدى طلبة الجامعات ومجتمع الرياديين، لقناعتنا بأنهم يمتلكون العديد من الأفكار والحلول المبتكرة الاستثنائية، وتعكس هذه المسابقات أيضاً مدى اهتمامنا بدعم الريادة والابتكار، ومواكبة المتغيرات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، التي ستنقل البلاد إلى عصور جديدة من الحضارة والرفاهية والتقدم”.