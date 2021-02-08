“UPS” تعلن عن إيرادات الربع الرابع من العام 2020

أتلانتا- أعلنت شركة “UPS”، عن الإيرادات الموحدة للشركة للربع الرابع من العام 2020، والتي بلغت 24.9 مليار دولار أميركي، مسجلةً نمواً بنسبة 20.9 % مقارنةً بالربع الرابع من العام 2019، في حين ارتفع متوسط الحجم اليومي الموحد بنسبة 10.6 % على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.2 مليار دولار أميركي لتسجل زيادة بنسبة 1.6 % أو بنسبة 26 % على أساس معدل. وبلغ صافي الخسارة 3.3 مليار دولار أميركي للربع الرابع، وبلغ دخل الشركة الصافي خلال الربع الرابع 2.3 مليار دولار أميركي، بزيادة 26.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الربع الرابع، بلغت خسارة السهم الواحد المخفف 3.75 مقارنة بخسارة مخففة للسهم بلغت 0.12 دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2019. وارتفعت ربحية السهم الواحد المعدل بنسبة

26.1 % لتصل إلى 2.66 دولار أميركي، حيث سجلت 2.11 بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الربع الأخير من العام 2020، تضمنت نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً رسوم تحويل قبل الضريبة بقيمة 5.6 مليار دولار أميركي؛ أي ما يعادل 6.38 دولار أميركي للسهم الواحد، إذ تضمنت معاشا تقاعديا غير نقدي بعد خصم الضرائب بقيمة 4.9 مليار دولار أميركي، ورسوم تحويل الضرائب بلغت 114 مليون دولار أميركي ورسوم انخفاض قيمة بعد خصم الضرائب بقيمة 545 مليون دولار أميركي، وذلك مرتبط بقرار الشركة في بيع UPS للشحن (UPS Freight).