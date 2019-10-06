“UPS فلايت فورورد” تحصل على أول ترخيص كامل لتسيير رحلات الطائرات المسيرة

أتلانتا- أعلنت “UPS فلايت فورورد”؛ الشركة الفرعية التابعة لمجموعة “UPS”، عن حصولها على أول ترخيص قياسي كامل من الفئة 135 لتسيير رحلات الطائرات المسيرة “درون” والصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وستعمل “UPS فلايت فورورد” في البداية على توسيع خدمة توصيل الطرود باستخدام الطائرات المسيرة لدعم المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وتوفير حلول للعملاء العاملين في قطاعات أخرى بجانب قطاع الرعاية الصحية، كما تخطط الشركة لنقل مجموعة متنوعة من البضائع للعملاء من مختلف القطاعات في المستقبل، وتسيير الطائرات المسيرة في رحلات منتظمة خارج مدى رؤية المشغّل.

وتمكنت “UPS” من إثبات حاجة عمليات الرعاية الصحية لخدمات تسليم الطرود باستخدام الطائرات المسيرة؛ حيث يسهم اختصار أوقات التسليم في تحسين كفاءة عمليات الرعاية الصحية ومساعدة المتخصصين في مجال الرعاية الصحية على خدمة مرضاهم بصورة أفضل.