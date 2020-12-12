“UWallet” الراعي الرسمي لفريق الوحدات لكرة السلة

عمان- أعلنت “UWallet”؛ أول خدمة محفظة مالية متنقلة أطلقتها شركة أمنية في بداية العام 2016 بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عن رعايتها الرسمية لفريق نادي الوحدات لكرة السلة، الذي تُوج مؤخراً بلقب بطل الدوري الأردني لكرة السلة ولأول مرة في تاريخه.

وبموجب هذه الرعاية، ستقدم “UWallet” دعماً مالياً للفريق على موسمين متتالين، ودعماً عينياً توفر من خلاله خدمات الدفع للفريق ولجماهيره التي ستستفيد من العروض الخاصة التي سيتم توفيرها لهم عبر المحفظة الإلكترونية. كما سيتم فتح محفظة إلكترونية باسم نادي الوحدات، تتيح للجماهير التبرع للنادي، فيما سيتم فتح حساب على “UWallet” لكل لاعب وموظف في النادي. وسيتمكن مشجعو النادي، الذين سيفتحون حسابات على المحفظة، من الحصول على مزايا إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية ورئيس مجلس إدارة “UWallet”، زياد شطارة، عن سعادته بدعم فريق الوحدات لكرة السلة، لافتاً إلى أن هذا الدعم ينبع من التزام الشركة بدعم الرياضة والرياضيين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم وبما يسهم في تحقيق الإنجازات الرياضية التي تعلي شأن الأردن عالياً في المحافل الرياضية العربية والقارية والدولية.

ومن جانبه، أعرب مدير نشاط كرة السلة في نادي الوحدات، المهندس حاتم أبو معيلش، عن سعادته برعاية “UWallet” لفريق الوحدات لكرة السلة الذي يمتلك جماهيرية واسعة، موضحاً أن هذه الرعاية ستدفع الفريق للتقدم للأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة كرة السلة، مشيراً إلى أن النادي تُوج ولأول مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الأردني لكرة السلة.

وتوفر “UWallet” منظومة متكاملة من الخدمات المالية الجديدة والمميزة، التي من شأنها تسهيل إجراء المعاملات المالية على المستخدمين ضمن أقصى درجات الحماية والأمان باستخدام هواتفهم النقالة.

وبإمكان مستخدمي المحفظة الالكترونية الاستفادة منها عن طريق تحويل الأموال بين الأفراد مجانا ولأي مزود خدمة آخر. كما يستطيع المستخدم الدفع للشركات ودفع فواتير الخدمات العامة مثل فواتير الكهرباء وخدمات المياه وشحن رصيد الهواتف النقالة، إضافة إلى إمكانية دفع المشتريات من المحال التجارية والأون لاين عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بسهولة. ومن جهة أخرى، تتيح خدمة “UWallet” الادخار والإيداع بالمحفظة وأيضا سحب الأموال من خلال صرافات البنوك الآلية والوكلاء. وأخيراً، يستطيع المستخدمون إصدار بطاقة إلكترونية مرتبطة بالمحفظة لتتيح له استخدامها داخل المملكة أو بأي مكان حول العالم.