“UWallet” تطلق حملة لربح جوائز نقدية عند إصدار بطاقة ماستركارد الذهبية

عمان-أطلقت “UWallet” -المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية- حملة لربح 10 جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 5000 دينار أردني عند إصدار بطاقة ماستركارد الذهبية الإلكترونية، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتتيح الحملة التي انطلقت في 9 حزيران (يونيو) الحالي وتستمر حتى 1 تموز (يوليو) المقبل لعملاء UWallet الحاليين والجدد فرص الفوز بعشر جوائز نقدية قيمة كل منها 500 دينار عند إصدار بطاقة ماستركارد الذهبية الإلكترونية وبشكل فوري من خلال التطبيق.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “UWallet”، الدكتور علاء نشيوات: “نطلق اليوم هذه الحملة التي تعد واحدة من العديد من الحملات التي سنعمل على إطلاقها مستقبلاً، تأكيداً لالتزامنا بتحقيق أقصى مستوى من رضا لعملائنا، ومنحهم أفضل الحلول والخدمات المالية المتنوعة. كما نسعى من خلال هذه الحملة إلى توسيع قاعدة عملاء UWallet المتنامية من خلال تحفيز وتشجيع العملاء الحاليين والجدد على إصدار بطاقات ماستركارد الذهبية الإلكترونية واستخدامها بوصفها وسيلة دفع آمنة وسهلة وسريعة”.

وأشار الدكتور نشيوات إلى سهولة سرعة إصدار بطاقة ماستركارد الرقمية من خلال تطبيق UWallet وبشكل آلي وفوري، والاستمتاع بمزاياها العديدة والفريدة، مبيناً أنه ومع نهاية الحملة سيكون هناك 10 فائزين محظوظين سيحصل كل واحد منهم على 500 دينار أردني نقداً.

وسيتم تحديد الفائزين في سحب إلكتروني على الجائزة بتاريخ 2/7/2021، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

لمزيد من المعلومات حول “UWallet” وكيفية إصدار بطاقة ماستركارد الذهبية الرقمية يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0788001400.