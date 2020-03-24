“wwe” تُقدّم لمتابعي منافسات المصارعة الحرة وصولا مجانيا إلى شبكتها

مدن – يسر “دبليو دبليو إي” أن تعلن أنه اعتبارا من اليوم ستوفر قسما كبيرا من مكتبة شبكة “دبليو دبليو إي”، وتوسع المواد المجانية المعروضة، لتمنح المتابعين إمكانية متابعة آلاف الساعات من المحتوى الاستثنائي عند الطلب، والتي تشمل أيضًا منافسات راسلمانيا التاريخية، إضافة إلى عدد لا يحصى من عروض المشاهدة عبر الدفع، والأفلام الوثائقية الأصلية، وغير ذلك من المواد والبرامج، لفترة محدودة.

ويشمل هذا العرض غير المسبوق لعشاق دبليو دبليو إي في جميع أنحاء العالم كل حلقة عرضت حتى الآن من عروض راسلمانيا التنافسية، بالإضافة إلى جميع عروض رويال رامبل، وسمرسلام، وسيرفايفر سيريس، وNXT TakeOver، وNXT UK TakeOver، وجميع العروض الأصلية مثل العرض الوثائقي WWE 24 ، وعرض Steve Austin’s Broken Skull Sessions interview show، والحلقات الخمس الأخيرة من السلسلة الناجحة WWE Ruthless Aggression، والحلقات العشرين من السلسلة السابقة The Monday Night War.

كما يتضمن: الحلقات الأخيرة من Monday Night Raw والحلقات الأخيرة من Friday Night SmackDown، وجميع حلقات WWE Untold و A Future WWE: The FCW Story

والكثير من العروض الأخرى.

كما أعلن سابقًا عن مضاعفة فعالية راسلمانيا التاريخية لهذا العام، والتي ستقام على مدار أمسيتين متتاليتين، وسيتم بثها على شبكة دبليو دبليو إي خلال يومي السبت 4 أبريل والأحد 5 أبريل، الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي، والساعة 4 بتوقيت المحيط الهادي، ويمكن فقط لمشتركي شبكة دبليو دبليو إي مشاهدة هذه العروض.

ومع اقتراب موعد العرض الكبير المرتقب، يمكن إعادة مشاهدة المنافسات الكلاسيكية، والاستمتاع باللحظات المؤثرة في هذه الرياضة الترفيهية، والاحتفال مع أبرز نجوم الرياضة عبر التاريخ والحاضر. وكل ما يجب القيام به هو إنشاء حساب ومشاهدة البث على الجهاز المفضل.